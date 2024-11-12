«Слабость и выпадение волос»: врач рассказала о симптомах железодефицитной анемии

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женщина плохо выглядит

Врач Аллахвердиева назвала слабость, головокружение и сильное выпадение волос среди симптомов анемии.

Врач Садига Аллахвердиева сообщила, что анемия, которую провоцирует нехватка железа, возникает у женщин, мужчин, а также у лиц молодого и преклонного возраста. Медик отметила, что железодефицитная анемия диагностируется с учетом показателей специальных тестов. Но для их назначения врачи ориентируются на определенные симптомы у своих пациентов.

Садига Аллахвердиева рассказала о следующих симптомах железодефицитной анемии.
  • Усталость и слабость;
  • Одышка;
  • Головокружение и обмороки;
  • Сердцебиение (тахикардия);
  • Сухость и бледность кожи, слизистых оболочек;
  • Ломкость ногтей;
  • Выпадение волос;
  • Хейит (трещины и воспаление в уголках рта);
  • Изменение вкуса и обоняния;
  • Шум в ушах;
  • Головные боли;
  • Непереносимость холода.
Появление этих симптомов связано с низким уровнем железа в организме, недостаточным производством гемоглобина, слабой выработкой эритроцитов и нехваткой кислорода в крови – отклонениями, возникающими при анемии. Причинами этого могут быть недостаточное получение железа с пищей или нарушения процессов усвоения железа. Другие возможные причины – кровотечения или интенсивная потеря влаги организмом, рассказала Аллахвердиева порталу «Доктор Питер».

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Теги : Железодефицитная анемия, признаки болезней, Садига Аллахвердиева