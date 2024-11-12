«Слабость и выпадение волос»: врач рассказала о симптомах железодефицитной анемии
Врач Аллахвердиева назвала слабость, головокружение и сильное выпадение волос среди симптомов анемии.
Врач Садига Аллахвердиева сообщила, что анемия, которую провоцирует нехватка железа, возникает у женщин, мужчин, а также у лиц молодого и преклонного возраста. Медик отметила, что железодефицитная анемия диагностируется с учетом показателей специальных тестов. Но для их назначения врачи ориентируются на определенные симптомы у своих пациентов.
Садига Аллахвердиева рассказала о следующих симптомах железодефицитной анемии.
- Усталость и слабость;
- Одышка;
- Головокружение и обмороки;
- Сердцебиение (тахикардия);
- Сухость и бледность кожи, слизистых оболочек;
- Ломкость ногтей;
- Выпадение волос;
- Хейит (трещины и воспаление в уголках рта);
- Изменение вкуса и обоняния;
- Шум в ушах;
- Головные боли;
- Непереносимость холода.
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