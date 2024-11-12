«Слабость и выпадение волос»: врач рассказала о симптомах железодефицитной анемии

Усталость и слабость;

Одышка;

Головокружение и обмороки;

Сердцебиение (тахикардия);

Сухость и бледность кожи, слизистых оболочек;

Ломкость ногтей;

Выпадение волос;

Хейит (трещины и воспаление в уголках рта);

Изменение вкуса и обоняния;

Шум в ушах;

Головные боли;

Непереносимость холода.

Врач Садига Аллахвердиева сообщила, что анемия, которую провоцирует нехватка железа, возникает у женщин, мужчин, а также у лиц молодого и преклонного возраста. Медик отметила, что железодефицитная анемия диагностируется с учетом показателей специальных тестов. Но для их назначения врачи ориентируются на определенные симптомы у своих пациентов.Садига Аллахвердиева рассказала о следующих симптомах железодефицитной анемии.Появление этих симптомов связано с низким уровнем железа в организме, недостаточным производством гемоглобина, слабой выработкой эритроцитов и нехваткой кислорода в крови – отклонениями, возникающими при анемии. Причинами этого могут быть недостаточное получение железа с пищей или нарушения процессов усвоения железа. Другие возможные причины – кровотечения или интенсивная потеря влаги организмом, рассказала Аллахвердиева порталу «Доктор Питер».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Розановым был назван топ-10 правил для достижения долголетия

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