Врач Баранова: манка имеет высокий гликемический индекс и способствует ожирению живота

«Одной из самых бесполезных и даже вредных каш является манная – она обладает высоким гликемическим индексом, что связано с повышением сахара в крови. Если питаться такой едой регулярно, не включая белок в прием пищи, то можно незаметно набрать вес», - констатировала кандидат медицинских наук.

«Высокий гликемический индекс манки может повлиять на набор лишнего веса, рост жировой прослойки в проблемных местах, например, в области живота», - предупредила эксперт.

Врач-терапевт Ирина Баранова отметила, что манная каша может оказаться вредной для многих людей. Частое употребление такой каши может способствовать ожирению живота, предупредила она.В своем Telegram-канале Баранова сообщила, что манка является богатым источником «быстрых» углеводов, при этом содержит мало клетчатки и белка. В результате ее употребления резко увеличивается уровень сахара в крови. С этим процессом тесно связаны интенсивная выработка инсулина и активное жироотложение. Например, манка с ее высоким гликемическим индексом может способствовать ожирению живота.В манной каше содержится слишком мало пищевых волокон, из-за чего ее нельзя считать полезным продуктом для нормализации сахара или холестерина в крови, подчеркнула Баранова. В этом смысле манная каша сильно уступает гречке или овсянке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве организму может быть полезен белый хлеб

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