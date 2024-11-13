Диетолог Габдулхакова: еда во фритюре входит в число ведущих к раку продуктов

«В России возросло количество онкобольных, а сама онкология резко помолодела. Одна из причин этого — некачественная еда», - таким мнением она поделилась с «Известиями».

«Некачественные продукты с непонятным составом несут непоправимый ущерб здоровью. Такая бесполезная и «пустая» еда дает воспаление, приводит к патологии печени, почек, головного мозга, кишечника. А это в конечном итоге вызывает развитие онкологии», - высказалась диетолог.

Диетолог Лариса Габдулхакова напомнила россиянам, что их повседневная еда оказывает значительное влияние на риски разных видов рака.Рассуждая о том, какая пища может вести к возникновению рака, Габдулхакова уточнила: в ней относится фастфуд, переработанная пища. Также в число ведущих к раку продуктов входит еда во фритюре, жареные, высокоуглеводные и насыщенные сахаром закуски.Эксперт подчеркнула, что подверженность раку возникает в условиях регулярного употребления таких продуктов или злоупотребления ими. По этой причине онкологические заболевания распространяются среди молодых людей, они зачастую не следят за своим питанием, не обращают внимания на состав продуктов.Габдулхакова посоветовала ограничивать в рационе присутствие таких продуктов как сахар, белая мука, белый рис, маргарин, колбасы и сосиски. Она заявила, что такая еда не дает организму полезных питательных веществ и способствует развитию дефицитных состояний, что может истощать защитные ресурсы и помогать возникать опасным патологиям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой вред здоровью может нести употребление продуктов с высоким гликемическим индексом.

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