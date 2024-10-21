«Могут забиваться бляшками»: врач назвала сахар и трансжиры среди главных врагов сосудов

«От чего стенка сосудов может утолщаться и становиться хрупкой или забиваться атеросклеротическими бляшками? Если мы говорим о еде, то в первую очередь это сахар, фастфуд и трансжиры (маргарин, пальмовое масло, майонез и т.д.), некачественные продукты, а также алкоголь», - уточнила она.

Врач Габдулхакова напомнила в разговоре с «Известиями», что общее здоровье организма в большой степени зависит от состояния кровеносных сосудов и их способности осуществлять полноценное кровообращение, доставляя кровь и кислород к органам и тканям тела. В свою очередь, питание самих сосудов осуществляется через эритроциты (клетки крови), поэтому важно, чтобы были здоровыми как сами сосуды, так и эти клетки – это определяет защищенность человека от развития атеросклероза, гипертонии, деменции, инфарктов и инсультов, аневризм, почечных заболеваний.Габдулхакова предупредила россиян: сосуды могут становиться хрупкими и забиваться бляшками вследствие нездорового питания. Среди главных врагов сосудов меди назвала сахар и трансжиры.Врач подчеркнула, что для сохранения сосудистого здоровья важно минимизировать количество в рационе фастфуда и сахара. Одновременно в свое питание следует включать больше продуктов, содержащих омега 3 и разнообразные полезные нутриенты.Специалист добавила, что вредные пищевые привычки – не единственный фактор угрозы для кровеносных сосудов. Их состояние ухудшают курение, сидячий образ жизни, гормональный дисбаланс, дефицит витаминов и микроэлементов. Все это тоже следует контролировать и корректировать для сохранения хорошей работы сердечно-сосудистой системы и организма в целом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает повысить слишком низкое давление в домашних условиях.

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