«Вызывают резкий скачок сахара»: врачи объяснили вред продуктов с высоким гликемическим индексом

«Продукты с низким ГИ (55 и ниже) способствуют медленному повышению уровня глюкозы, в то время как «быстрые» углеводы с высоким ГИ (70 и выше) вызывают резкий скачок сахара в крови», - объяснили специалисты.

Врачи предупредили о возможном вреде продуктов с высоким гликемическим индексом. Медики из республиканского Центра общественного здоровья в Уфе констатировали: при выборе продуктов для своего повседневного рациона важно учитывать гликемический индекс (ГИ), от него зависит их способность влиять на уровень сахара в крови. По словам экспертов, гликемический индекс отражает влияние углеводов на интенсивность выделения в кровь глюкозы после употребления пищи. Если у продукта он высокий, значит, после употребления уровень сахара в крови станет резко повышенным.Они напомнили, что к продуктам с высоким гликемическим индексом относятся всевозможные готовые сладости, сгущенное молоко и изделия из белой муки – печенье, вафли, сдобная выпечка, белый хлеб, многие макаронные изделия, а также сахаристые и сладкие овощи и фрукты. Объясняя вред продуктов с высоким гликемическим индексом, эксперты отметили, что их регулярный прием нарушает механизму нормального аппетита, ведет к перееданию и быстрому появлению лишних жировых отложений.Для стабилизации уровня сахара в крови следует предпочитать продукты с низким гликемическим индексом, и следовать данному правилу особенно людям с предиабетом и высоким риском диабета. Одним из несомненных плюсов таких продуктов является то, что они способствуют длительному чувству сытости и помогают избежать переедания, препятствуют развитию тяги к сладкому. Рацион на их основе является одним из лучших способов сохранять здоровый вес и стройность с возрастом, не набирать лишние килограммы. Вдобавок поддержание стабильного уровня сахара с их помощью снижает риск появления сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, ассоциированных с повышенным сахаром в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что иногда бывает полезно пропускать завтраки ; поему это помогает в борьбе с лишним весом, объяснила диетолог Юлия Дробышева.

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