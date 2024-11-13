Уролог Аглиуллин: запоры у мужчин – одна из неожиданных причин простатита

«Также причинами развития заболевания могут быть сидячая работа и малоподвижный образ жизни в целом, стресс, переутомление и недостаток сна, переохлаждение организма, курение, злоупотребление алкоголем», - добавил Ильнур Аглиуллин.

Простатит является «мужским» заболеванием – при его развитии предстательная железа подвергается воспалению. Такое воспаление может иметь острую форму и возникать как реакция, спровоцированная инфицированием организма патогенными бактериями или вирусами. Также простатит бывает хроническим, развиваясь не из-за инфекции, а вследствие неблагополучных процессов, связанных с застоем крови в органах малого таза. Подобное нарушение часто оказывается у мужчин результатом их вредных привычек, нездорового образа жизни. Об этом уролог Ильнур Аглиуллин рассказал изданию UfaTime.Уточняя конкретные факторы, провоцирующие воспаление предстательной железы и простатит, Аглиуллин заметил: распространенным фактором проблемы является нерегулярная половая жизнь, длительное воздержание, ибо чрезмерная половая активность, из-за которой обостряются вялотекущие инфекционные процессы.Кроме того, обратил внимание врач, простатит у мужчин может развиваться по неожиданным для них причинам. Одной из них уролог назвал частые запоры, способствующие нарушению кровообращения в области малого таза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими доступными способами мужчины могут повысить свой уровень тестостерона

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