Уролог Аглиуллин: достаточный сон и прием некоторых витаминов помогают повысить тестостерон

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мужчина готовит еду

Уролог Аглиуллин назвал мужчинам нелекарственные способы повысить свой тестостерон.

Тсстостерон – главный гормон в организме мужчин – влияет на все важные аспекты их здоровья. Снижение его уровня ассоциируется с плохим самочувствием, ухудшением качества сексуальной жизни, репродуктивного потенциала и других проблем. Говоря об этом, врач-уролог, Ильнур Аглиуллин отметил: повысить уровень тестостерона можно в том числе путем коррекции образа жизни.

«Повысить уровень тестостерона можно естественным путем», - констатировал эксперт.

Уролог Аглиуллин заявил, что достаточный сон является одним из эффективных немедикаментозных способов добиться нормализации показателей этого гормона у мужчин. В частности, это должен быть регулярный сон минимум 7 часов в день.

Кроме того, увеличению концентрации тестостерона содействуют физические нагрузки – 150 минут в неделю умеренной физической активности или 75 минут интенсивных нагрузок.

Также повысить тестостерон сильному полу помогает отказ от вредных привычек – курения, злоупотребления алкоголем, постоянного или неумеренного поедания жирной, копченой и жареной пищи, сладких продуктов, газированных напитков.

«Мужчинам нужно регулярно включать в рацион свежую морскую рыбу, водоросли или другие морепродукты. В них содержится цинк, который положительно влияет на уровень мужского гормона», - объяснил уролог Ильнур Аглиуллин.

Прием некоторых витаминов тоже помогает повысить тестостерон. По словам медика, этому способствуют витамины группы В, С, E, D.

Что еще важно для мужского здоровья – это правильное соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6, добавил эксперт.

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Ильнур Аглиуллин
Ильнур Аглиуллин
Здоровье
врач-уролог-андролог
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