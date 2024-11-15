Онколог Серяков рассказал, как связаны ожирение и риск развития колоректального рака

«В 1997 году Всемирный фонд изучения рака обнародовал данные исследований, подтверждающих связь между ожирением и разными видами рака — в первую очередь толстого кишечника, поджелудочной и молочной желез», - уточнил медик.

«Это особенно касается мужчин среднего и пожилого возраста – у них риски рака кишечника в связи с ожирением повышаются на внушительные 50 процентов, - предупредил онколог.

«Ожирение провоцирует острый дефицит гормонов, которые защищают организм от многих заболеваний, а кроме того, постоянно участвуют в обновлении здоровых клеток слизистой оболочки кишечника», - предостерег онколог.

Онколог Александр Серяков рассказал в беседе с «Газетой.Ru», как связаны ожирение и риск развития колоректального рака (рак кишечника). Доктор медицинских наук сообщил: впервые о том, что ожирение может быть для человека канцерогенным фактором, заговорили в конце 90-х годов.Серяков добавил, что к сегодняшнему дню в области онкологии скопилось много данных о влиянии избыточного жироотложения на возникновение опухолей кишечникя.Профессор Серяков пояснил, что жировая ткань является источником цитокинов – веществ, из-за которых в организме возникает хроническое воспаление. При излишках жира цитокинов становится особенно много, и это способствует появлению участков сильного воспаления, которые могут преобразовываться в опухоли.Кроме того, развитию онкопроцесса способствуют связанные с ожирением нарушения обмена веществ, добавил врач. В частности, это могут быть нарушения углеводного обмена, при которых значительно повышается уровень сахара в крови, что увеличивает риск клеточных мутаций.Вдобавок при ожирении возникают специфические гормональные изменения, которые тоже влияют на состояние слизистой оболочки кишечника и помогают возникать злокачественным опухолям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенная сонливость может оказаться неявным признаком рака желудка

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.