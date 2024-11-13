Онколог Романов: повышенная сонливость может оказаться неявным признаком рака желудка

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сонливость

Онколог Романов сообщил о неявных признаках рака желудка.

Онколог Денис Романов рассказал, что такому заболеванию как рак желудка часто бывают свойственны тошнота, рвота, изжога и диарея. Но также рак желудка может проявляться менее очевидными признаками.

Романов обратил внимание на то, что при раке желудка возникающая опухоль может кровоточить, из-за чего развивается анемия. Внешние проявления анемии, включая бледную кожу, слабость и повышенную сонливость, могут оказаться неявными признаками рака желудка.

Кроме того, из-за внутреннего кровотечения, спровоцированного опухолью, может меняться цвет стула – он становится почти черным.

Другим неявным признаком рака желудка, по словам Романова, могут быть увеличенные надключичные лимфатические узлы.

Онколог подчеркнул, что диагностировать рак предпочтительно до появления симптомов – они часто означают, что злокачественное заболевание развивается давно, и опухоль уже крупная.

«Следует проводить эндоскопию пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки каждые несколько лет — это позволяет выявить рак на ранней стадии, до появления симптомов», - посоветовал врач в разговоре с «Лентой.ру».

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Денис Романов
Денис Романов
Здоровье
врач-онколог, кандидат медицинских наук
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