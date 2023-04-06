Онколог Серяков назвал две противораковые прививки
Онколог Александр Серяков: благодаря сделанным прививкам уменьшается вероятность заболеть разными видами рака.
Рассказывая о противораковых прививках, профессор Серяков отметил, что на сегодняшний день таковыми можно с уверенностью назвать две: это прививка от ВПЧ (вируса папилломы человека) и прививка от гепатита B.
От каких видов рака помогает защититься прививка против ВПЧ:
- рак шейки матки
- рак языка
- рак гортани,
- рак ротовой полости
- рак половых органов
- рак кишечника (колоректальный).
«Пподросткам рекомендуется до вступления в половую жизнь привиться против ВПЧ, что позволит профилактировать развитие таких грозных онкологических заболеваний в течение жизни», - рассказал Александр Серяков «Известиям».
Что касается прививки от гепатита В, ученый пояснил, что она снижает подверженность раку печени. Причем сделать такую прививку можно даже взрослым людям, которые не были вакцинированы в детском возрасте.
Ранее портал MedikForum.ru писал о ранних симптомах рака яичников.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Серяков
Здоровье
онколог, доктор медицинских наук, профессор
Оставить комментарий