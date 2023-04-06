Онколог Серяков назвал две противораковые прививки

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прививка

Онколог Александр Серяков: благодаря сделанным прививкам уменьшается вероятность заболеть разными видами рака.

Рассказывая о противораковых прививках, профессор Серяков отметил, что на сегодняшний день таковыми можно с уверенностью назвать две: это прививка от ВПЧ (вируса папилломы человека) и прививка от гепатита B.

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От каких видов рака помогает защититься прививка против ВПЧ:
  • рак шейки матки
  • рак языка
  • рак гортани,
  • рак ротовой полости
  • рак половых органов
  • рак кишечника (колоректальный).
«Пподросткам рекомендуется до вступления в половую жизнь привиться против ВПЧ, что позволит профилактировать развитие таких грозных онкологических заболеваний в течение жизни», - рассказал Александр Серяков «Известиям».

Что касается прививки от гепатита В, ученый пояснил, что она снижает подверженность раку печени. Причем сделать такую прививку можно даже взрослым людям, которые не были вакцинированы в детском возрасте.

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Александр Серяков
Александр Серяков
Здоровье
онколог, доктор медицинских наук, профессор
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