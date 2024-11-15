Кардиолог назвал предпочтение сна на левом боку сигналом о проблемах с сердцем

«Чаще всего при болях в сердце человек ложится на левый бок. Он рукой или ладонью придавливает сердце, чтобы оно меньше маневрировало в грудной полости. Это неправильная поза», - констатировал медик в беседе с «Радио 1».

«Лучше спать на правом боку, надо приучить себя к этому. Пребывание четко на спине является неправильной позой», - пояснил Юрий Серебрянский.

Кардиолог Юрий Серебрянский заявил: по тому, какую позу для сна выбирает человек, можно заподозрить о существующих у него сердечнососудистых болезнях. В частности, медик назвал предпочтение сна на левом боку сигналом о проблемах с сердцем.Серебрянский добавил, что при имеющейся сердечной недостаточности многие люди неосознанно тяготеют к позе, близкой к положению сидя. Это происходит из-за того, что в горизонтальном положении у них возникают проблемы с дыханием, одышка, нарушения сердцебиения, тревожность или страх.Кардиолог отметил, что люди, страдающие сердечной недостаточностью или аритмией, склонны во сне сильно храпеть. Врач посоветовал россиянам не игнорировать появление такого храпа у близких – он может оказаться сигналом о развитии тяжелого заболевания.Также специалист ответил на вопрос, в какой позе лучше всего спать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сердечную недостаточность можно определить по признаку , возникающему когда человек лежит.

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