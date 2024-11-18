Врач Золотарева: избыток сна ведет к диабету и болезням сердца так же как его недостаток

«Чересчур продолжительный сон, замедляет метаболизм и вызывает набор веса, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета», - сказала Золотарева.

«Недостаток сна (менее 6 часов в сутки) повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Избыток сна (более 9 часов) также связан с повышенной опасностью сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта», - предостерегла специалист в беседе с « Газетой.Ru ».

Сомнолог Наталия Золотарева предупредила россиян: для организма вредно как недосыпать, так и спать слишком много. Говоря об опасности слишком длительного сна, эксперт заметила, что его избыток снижает уровень бодрости и активности, ухудшает общее самочувствие, негативно влияет на мозговую деятельность и делает человека вялым. Кроме того, избыток сна ведет к диабету и болезням сердца.Сомнолог обратила внимание на то, что чрезмерная сонливость (гиперсомния) у человека может быть сигналом о наличии некоторых нарушений, заболеваний. В частности, это может говорить о ментальных проблемах, эндокринных сбоях, хроническом стрессе, нарушениях в работе сердца и мозга. Кроме того, провокаторами излишне долгого сна могут быть некоторые принимаемые медикаменты, злоупотребление алкоголем или стимуляторами, сбивающими естественные ритмы сна.В свою очередь, недостаток сна тоже может вести к диабету и болезням сердца, подчеркнула Золотарева. Оптимальным количеством времени, которое можно тратить на сон, эксперт считает 7-8 часов в сутки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько нужно ходить пешком, чтобы рассчитывать на более долгую жизнь.

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