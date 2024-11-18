Врач Григорьян назвал способы защиты от появления тромбов в артериях и венах

«Чтобы понять, как снизить риск тромбоза, необходимо знать причину его образования и местонахождение в конкретных сосудах. Различают тромбоз артериальный и тромбоз венозный. Причины венозного зачастую обусловлены нарушением оттока крови по венам, в то время как тромбоз артериального русла (артерий) — это последствия атеросклероза», - поделился специалист.

Эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян назвал способы защиты от появления тромбов в артериях и венах.Григорьян отметил, что для предотвращения атеросклероза сосудов, провоцирующего тромбы в артериях, важно быть подвижным, ходить пешком, иметь достаточную физическую нагрузку. Кроме того, нужно практиковать здоровые пищевые привычки: контролировать количество употребляемых в пищу быстрых углеводов и жиров, (особенно насыщенных и переработанных), пить воду, есть достаточно клетчатки.Что касается профилактики венозного тромбоза, то основным способом защиты от него является недопущение или контроль факторов, ведущих к компрессии вен. К ним прежде всего относятся ношение тесной обуви или обуви на высоких каблуках, длительное нахождение в сидячей позе или стоя, прием некоторых лекарств и пероральных контрацептивов. Помня об этих факторах риска и воздействуя на них, можно снизить риск тромбообразования, констатировал врач в беседе с «Вечерней Москвой».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему вредно спать мало или слишком много

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