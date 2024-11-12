«Поддерживают здоровье сосудов»: врач назвал доступные способы профилактики проблем с сердцем

Хирург Ашот Григорьян сообщил, что ключевым фактором проблем с сердцем являются болезни сосудов. Поэтому во избежание сердечных патологий себя нужно прежде всего защищать от появления сосудистых нарушений.Врач Григорьян назвал в беседе с «Лентой.ру» доступные способы профилактики проблем с сердцем. Все они поддерживают здоровье сосудов, пояснил специалист.Кандидат медицинских наук отметил, что для снижения риска заболеваний сосудов и артерий необходимо правильно, сбалансированно питаться. В частности, медик посоветовал следить за количеством ежедневно употребляемых животных жиров.Одним из самых эффективных среди доступных способов профилактики проблем с сердцем хирург Ашот Григорьян назвал физическую активность. Он подчеркнул, что для поддержания своей сердечной мышцы в хорошей форме важно регулярно заниматься посильным спортом.Людям с сидячей работой врач порекомендовал чаще вставать со стула и разминаться, а находясь на рабочем месте, выполнять упражнения для ног, помогающие предотвратить застой крови в сосудах и венах ног.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определить у человека «сердечный» кашель.

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