«Поддерживают здоровье сосудов»: врач назвал доступные способы профилактики проблем с сердцем

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защита от болезней сердца

Эффективными доступными способы профилактики проблем с сердцем являются физическая активность и правильное питание, напоминают врачи.

Хирург Ашот Григорьян сообщил, что ключевым фактором проблем с сердцем являются болезни сосудов. Поэтому во избежание сердечных патологий себя нужно прежде всего защищать от появления сосудистых нарушений.

Врач Григорьян назвал в беседе с «Лентой.ру» доступные способы профилактики проблем с сердцем. Все они поддерживают здоровье сосудов, пояснил специалист.

Кандидат медицинских наук отметил, что для снижения риска заболеваний сосудов и артерий необходимо правильно, сбалансированно питаться. В частности, медик посоветовал следить за количеством ежедневно употребляемых животных жиров.

Одним из самых эффективных среди доступных способов профилактики проблем с сердцем хирург Ашот Григорьян назвал физическую активность. Он подчеркнул, что для поддержания своей сердечной мышцы в хорошей форме важно регулярно заниматься посильным спортом.

Людям с сидячей работой врач порекомендовал чаще вставать со стула и разминаться, а находясь на рабочем месте, выполнять упражнения для ног, помогающие предотвратить застой крови в сосудах и венах ног.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определить у человека «сердечный» кашель.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ашот Григорьян
Ашот Григорьян
Здоровье
эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения
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Теги : здоровье сердца, здоровье сосудов, Ашот Григорьян
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