Врач Чернышова: бессонница может оказаться признаком психических болезней или деменции

«Такая проблема наблюдается при шизофрении, биполярном расстройстве, тревожном расстройстве и депрессии. Кроме того, бессонница может быть симптомом таких заболеваний нервной системы, как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, и свидетельствовать о начале деменции», - перечислила врач.

Бессонница может быть самостоятельным заболеванием, но также часто бывает симптомом других болезней, констатировала врач-терапевт Надежда Чернышова. Медик отметила, что в большинстве случаев люди страдают от бессонницы под влиянием переутомления (как физического так и психологического), а также стресса. Кроме того, ее могут провоцировать обстоятельства, связанные с нарушением биоритмов человека и его привычного режима сна–бодрствования. Такого рода бессонница, как правило, достаточно легко устраняется, когда человек получает возможность отдохнуть от работы и рутинных дел.Более трудные случаи – это бессонница, возникающая как последствие других нарушений. Справиться с ней помогает коррекция или терапия вызвавшей ее патологии, которую еще необходимо выявить. Чернышова пояснила, что проблемы со сном могут возникать вследствие заболевания щитовидной железы. Кроме того, бессонница может оказаться признаком имеющихся психических болезней или развивающейся деменции.Чернышова добавила, что женщины часто страдают от бессонницы, возникающей на фоне гормональной перестройки их организма – например, при наступлении менопаузы. Но в любом случае при бессоннице, которая не проходит или повторяется, следует обращаться к врачам - особенно, если эта проблема возникла в зрелом возрасте, подчеркнула эксперт в разговоре с с aif.ru Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что разные нарушения и проблемы со здоровьем могут вызываться как недостатком, так и избытком сн а.

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