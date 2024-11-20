Врач Кондрахин рассказал, как различается боль при артериальном и венозном тромбозе

«При артериальном тромбозе боль невыносимая, как будто ногу кинжалом поразили, возникает сухая гангрена. При венозном – боль вялая, тянущая, но не так сильно выражена, как при артериальном тромбозе», - уточнил врач.

«Помимо прочего, тромбоз может развиться из-за недостаточного потребления жидкости. Поэтому необходимо пить до восьми стаканов воды в день», - дополнил свои рекомендации эксперт в разговоре с « Москвой 24 ».

Врач Андрей Кондрахин рассказал, как различается боль при артериальном и венозном тромбозе. Медик отметил, что артериальный тромбоз сопровождается более выраженной болью, ощущаемой в конечностях. По словам Кондрахина, когда тромбом закупоривается артерия, боль кажется острой, крайне сильной, невыносимой; при закупорке тромбом вены боль – менее интенсивная, тянущая.Чаще всего болевые ощущения возникают в ногах.Кондрахин добавил, что при венозном тромбозе быстрее чем боль можно заметить другие признаки – нога отекает, меняется состояние кожи, возникает посинение, конечность холодеет.Врач подчеркнул: оба вида тромбоза могут быть опасными для жизни, поэтому при появлении их симптомов нужно оперативно обращаться к медикам.Специалист посоветовал для этого ежегодно проходить ультразвуковое исследование, а также проверять уровень холестерина. Кондрахин пояснил, что при повышенном холестерине с большой вероятностью возникает атеросклероз – он является одним из серьезных факторов риска появления тромбов в артериях.Если имеется варикоз, следует ежегодно проходить ультразвуковое исследование вен, посоветовал эксперт. Кроме того, людям с варикозом необходимо носить компрессионное белье и консультироваться с флебологом о том, что делать с расширенными венами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян назвал способы защиты от появления тромбов в артериях и венах.

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