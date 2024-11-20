Кардиолог Фомичева: проблемы с сердцем могут возникать из-за промокших в холод ног

«Многие люди ни видят в этом опасности, а зря. Если этим пренебрегать, можно заработать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе с сердцем», - заявила Фомичева.

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева рассказала о возможных опасных для здоровья последствиях промокших в холод ног. По ее словам, одним из таких последствий могут стать проблемы с сердцем.Специалистка констатировала, что промокшие осенью или зимой ноги способствуют снижению иммунитета, из-за чего возрастает риск проникновения в организм разных вирусов и бактерий. Именно в связи с этим развивается инфекционный эндокардит, при котором происходит воспаление внутренней оболочки сердца и скопление опасных микроорганизмов на его клапанах.Другие вероятные проблемы с сердцем, возникающие из-за переохлаждения, вызванного промоканием ног, – это вирусный миокардит или воспалительная кардиомиопатия, добавила врач. Кроме того, подобное переохлаждение может провоцировать сосудистые спазмы, ухудшающие хроническую артериальную или венозную недостаточность, которая имеется у многих людей.Кардиолог подчеркнула: ноги в холодное время нужно держать в тепле, а при случайном промокании – как можно быстрее снимать отсыревшую обувь, колготки или носки, переодеваться в сухое и согреваться. Именно от таких мелочей в конечном итоге зависит состояние общего здоровья, постулировала медик в разговоре с « Известиями ».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая боль в ногах возникает при артериальном и венозном тромбозе.

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