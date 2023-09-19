Кардиолог Фомичева рассказала о возникающих у подростков болезнях сердца

«Аритмии могут быть не только наследственными или связанными со структурными изменениями в сердце, но и приобретенными, например, из-за приема наркотических веществ, неправильного образа жизни, длительного стресса. При своевременном выявлении такие аритмии обратимы», - поделилась медик с «Газетой.ру».

«Нужно обратиться к врачу, если у подростка появились симптомы, которых ранее не было, а именно обмороки, одышка, быстрая утомляемость, учащенный пульс и боли в груди», - подсказала кардиолог.

Кардиолог Фомичева рассказала в интервью о возникающих у подростков болезнях сердца. Эти патологии чаще всего оказываются врожденными пороками сердца, которые по каким-то причинам не диагностируются своевременно. Фомичева отметила, что таким заболеваниям бывает свойственно длительное протекание без видимых симптомов.Также кардиолог сообщила о возникающих у подростков аритмиях – нарушениях сердечного ритма.Помимо этого, в подростковом возрасте может возникать инфекционный эндокардит – болезнь сердца воспалительного характера. Развивается она в виде осложнения инфекции, как правило, бактериальной. В частности, сердечное заболевание у подростков может возникнуть как последствие той же ангины.Перенесенные вирусные инфекции, простуды и грипп, тоже могут негативно отразиться на состоянии сердца у подростков. Осложнением ОРВИ может оказаться развитие вирусного миокардита, при котором сердце тоже поддается воспалению. В свою очередь, нелеченый миокардит может стать причиной сердечной недостаточности.Другая распространенная проблема со здоровьем подростков – это гипертония.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что главной причиной больного сердца может быть повторяющийся стресс.

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