Кардиолог Проваторов: здоровое питание и спорт не всегда помогают сохранять холестерин в норме

«Чем больше у человека «плохого» холестерина, тем выше вероятность, что он начнет накапливаться во внутренних слоях сосудистой стенки, формируя атеросклеротические бляшки. Они, в свою очередь, приводят к ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам», - объяснил кардиолог в беседе с «Известиями».

Контролировать употребление яичных желтков, субпродуктов, жирных сортов мяса;

Избегать жареной еды;

Срезать с мяса при готовке лишний жир;

С мяса птицы удалять кожу;

Регулярно употреблять свежие овощи и другие продукты с клетчаткой;

Заниматься спортом, йогой, зарядкой, бегом;

Ежедневно совершать пешие прогулки на свежем воздухе.

«Около 80% холестерина организм вырабатывает сам, и только 20% человек получает с пищей — поэтому только правильного питания и физических нагрузок многим пациентам недостаточно для поддержания адекватного уровня холестерина», - поделился эксперт.

Кардиолог Сергей Проваторов напомнил россиянам, что сердечные патологии напрямую связаны с уровнем холестерина в крови. Чем он выше, тем больше вероятность, что кровеносные сосуды, питающие сердце, будут закупорены атеросклеротическими бляшками.Медик уточнил, что самую большую опасность для сердца представляет повышенный уровень «плохого» холестерина.Говоря о том, что помогает людям сохранять свой холестерин в норме, Проваторов уточнил: такими мерами могут быть здоровые пищевые привычки и достаточная физическая активность.Что именно нужно делать:Проваторов добавил, что здоровое питание и спорт не всегда помогают сохранять холестерин в норме.Кардиолог уточнил, что для нормализации уровня холестерина в крови людям могут назначаться препараты статины. Он посоветовал ежегодно сдавать анализ крови на содержание холестерина – по его результатам медики могут принять решение, нуждается пациент в лекарствах или нет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Артемом Батраковым были названы три ключевых способа снизить холестерин и давление для продления жизни.

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