Кардиолог Проваторов: здоровое питание и спорт не всегда помогают сохранять холестерин в норме
Сохранять холестерин в норме важно для защиты от атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний – что помогает в этом, рассказал врач-кардиолог.
Кардиолог Сергей Проваторов напомнил россиянам, что сердечные патологии напрямую связаны с уровнем холестерина в крови. Чем он выше, тем больше вероятность, что кровеносные сосуды, питающие сердце, будут закупорены атеросклеротическими бляшками.
Медик уточнил, что самую большую опасность для сердца представляет повышенный уровень «плохого» холестерина.
«Чем больше у человека «плохого» холестерина, тем выше вероятность, что он начнет накапливаться во внутренних слоях сосудистой стенки, формируя атеросклеротические бляшки. Они, в свою очередь, приводят к ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам», - объяснил кардиолог в беседе с «Известиями».
Говоря о том, что помогает людям сохранять свой холестерин в норме, Проваторов уточнил: такими мерами могут быть здоровые пищевые привычки и достаточная физическая активность.
Что именно нужно делать:
- Контролировать употребление яичных желтков, субпродуктов, жирных сортов мяса;
- Избегать жареной еды;
- Срезать с мяса при готовке лишний жир;
- С мяса птицы удалять кожу;
- Регулярно употреблять свежие овощи и другие продукты с клетчаткой;
- Заниматься спортом, йогой, зарядкой, бегом;
- Ежедневно совершать пешие прогулки на свежем воздухе.
«Около 80% холестерина организм вырабатывает сам, и только 20% человек получает с пищей — поэтому только правильного питания и физических нагрузок многим пациентам недостаточно для поддержания адекватного уровня холестерина», - поделился эксперт.
Кардиолог уточнил, что для нормализации уровня холестерина в крови людям могут назначаться препараты статины. Он посоветовал ежегодно сдавать анализ крови на содержание холестерина – по его результатам медики могут принять решение, нуждается пациент в лекарствах или нет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Артемом Батраковым были названы три ключевых способа снизить холестерин и давление для продления жизни.
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Сергей Проваторов
Здоровье
главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, главный кардиолог Центрального федерального округа
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