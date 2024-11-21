Нужны пробиотики и пребиотики: врачи дали 4 совета по восстановлению ЖКТ после антибиотиков

Источники пробиотиков – это кисломолочные, квашеные, ферментированные продукты и напитки.

Источники пребиотиков – фрукты, овощи, цельное зерно.

Уфимские врачи, сотрудники Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, дали 4 совета по восстановлению ЖКТ после использования антибиотиков. Специалисты напомнили, что последствиями применения этих препаратов могут стать дисбактериоз и проблемы с пищеварением.По словам башкирских медиков, в рацион питания после курса антибактериальных лекарств необходимо включат больше продуктов, стимулирующих рост полезной микрофлоры в кишечном тракте. К ним прежде всего относятся продукты, содержащие в себе полезные бактерии, способные населять кишечник (пробиотики), и волокна, которые служат питанием для дружественных микроорганизмов (пребиотики).Эксперты рекомендуют сокращат в рационе количество жирных, жареных, острых блюд. По их словам, после лечения антибиотиками необходимо питание с минимальной нагрузкой на желудок и кишечник – тушеные овощи, постное мясо, отдельные крупы.Врачи почеркнули, что благодаря питью воды улучшается перистальтика ЖКТ и предотвращаются запоры.По словам специалистов физическая активность способствует улучшению моторики пищеварительного тракта и вместе с этим – общего самочувствия. Одним из лучших видов физнагрузок они назвали пешие прогулки на свежем воздухе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может привести к развитию панкреатита

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