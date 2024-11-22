Когда это опасно: врач Белоусов назвал признаки боли в животе, которая требует помощи





Боль в животе может возникать из-за очень опасных нарушений, которые требуют срочного обращения за медицинской помощью, напомнил врач Белоусов.





Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов назвал признаки боли в животе, которые требуют срочной помощи. Он отметил, что опасность такой боли определяется ее характером и сопутствующими недомоганиями.





Боль при аппендиците. В частности, врач назвал опасной боль в животе, которая возникает при развитии аппендицита. По словам Белоусова, в ее случае неприятные ощущения поначалу концентрируются в области вокруг пупка.





«При аппендиците боль сначала возникает вокруг пупка, а затем перемещается в правый нижний угол живота. Если она вдруг прекращается, это может указывать на разрыв кишечника, требующий немедленной медицинской помощи», - уточнил специалист в разговоре с РИАМО.



Боль при панкреатите. Белоусов пояснил, что местом ее локализации становится верхняя часть живота – иногда с отдачей в спину. Дополнительно могут возникать сухость во рту, тошнота, рвотой. Все эти симптомы требуют консультации с врачом, подчеркнул гастроэнтеролог.





Боль при кишечных коликах. По словам врача, она бывает резкой и схваткообразной, ощущаемой около пупка. Дополнительно возникают слабость, озноб.





Боль при болезни почек. В случае воспаления и выхода камня боль ощущается в пояснице, нижней части спины, промежности. Также ощущаются лихорадка, частые позывы к мочеиспусканию.





«Если боль продолжается более шести часов, сопровождается тошнотой, лихорадкой или кровотечением, необходимо обратиться за помощью», - подчеркнул специалист.

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