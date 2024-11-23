«На поджелудочную влияет образ жизни»: врач назвала вызывающие панкреатит привычки

«Алкоголь в 70% случаев является причиной хронического панкреатита. К этому заболеванию может привести употребление всего 60–80 мл чистого этанола в сутки. Курение повышает риск данной патологии в три раза, а в сочетании с алкоголем значительно ускоряет разрушение поджелудочной железы», - рассказала врач «Известиям».

Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова посоветовала помнить, что на поджелудочную железу существенно влияет образа жизни. Некоторые привычки крайне негативно отражаются на здоровье органа, подчеркнула она.Мельникова констатировала, что в первую очередь состояние и функции железы ухудшают злоупотребление алкоголем и курение. По словам врача, эти нездоровые пристрастия относятся к факторам, вызывающим панкреатит – опасное воспаление органа.Другим уничтожителем поджелудочной является неправильное питание, добавила Мельникова. Врач назвала вызывающие панкреатит привычкой есть много насыщенных жиров и рафинированных углеводов. Гастроэнтеролог обратила внимание, что пристрастие к очень жирной и слишком сладкой еде провоцирует воспалительные реакции железы, и последствием этого может быть развитие очень опасных патологий.Также состоянию поджелудочной железы вредит бесконтрольный прием лекарств – он тоже может вести к панкреатиту, предостерегла эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какого типа боли в животе могут быть признаком состояний, требующих срочного обращения за помощью.

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