Врач Семирядов: трудности с запоминанием недавних событий могут говорить о начавшейся деменции
Какие изменения с человеком могут говорить о начавшейся деменции, сообщил врач Дмитрий Семирядов.
Врач Семирядов рассказал о том, как выявить у близкого человека возникшую деменцию. Он напомнил, что деменция характеризуется постепенным угасанием когнитивных функций – способности помнить, логически мыслить, ориентироваться, общаться.
«В связи с угасанием мыслительных функций важно распознавать заболевание на ранних стадиях и принимать профилактические меры», - подчеркнул Семирядов в интервью радио Sputnik.
Врач обратил внимание, что говорить о начавшейся деменции могут трудности с запоминанием недавних событий. Также к ранним симптомам заболевания относится путаница, возникающая у человека из-за все более ухудшающейся способности запоминать имена, даты время.
Другие проявления:
- Повторение одних и тех же вопросов;
- Повторение фрагментов информации;
- Неспособность поддерживать разговор или включатся в него;
- Хранение предметов в неуместных местах.
«Причинами возникновения деменции могут быть депрессия, чрезмерное употребление алкоголя, проблемы с щитовидной железой, малоподвижный образ жизни, а также дефицит витаминов С, D, витаминов группы В, цинка, омега-3»
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Дмитрий Семирядов
Здоровье
врач-диетолог, нутрициолог
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