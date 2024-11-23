Врач Семирядов: трудности с запоминанием недавних событий могут говорить о начавшейся деменции

120 Фото: https://www.freepik.com/free-photo/senior-couple-using-smartphone_3552399.htm#fromView=search&page=2&position=30&uuid=b2cdc2a2-267f-46d4-94a2-f141433f0fe8
пожилые супруги

Какие изменения  с человеком могут говорить о начавшейся деменции, сообщил врач Дмитрий Семирядов.

Врач Семирядов рассказал о том, как выявить у близкого человека возникшую деменцию. Он напомнил, что деменция характеризуется постепенным угасанием когнитивных функций – способности помнить, логически мыслить, ориентироваться, общаться.

«В связи с угасанием мыслительных функций важно распознавать заболевание на ранних стадиях и принимать профилактические меры», - подчеркнул Семирядов в интервью радио Sputnik.

Врач обратил внимание, что говорить о начавшейся деменции могут трудности с запоминанием недавних событий. Также к ранним симптомам заболевания относится путаница, возникающая у человека из-за все более ухудшающейся способности запоминать имена, даты время.

Другие проявления:
  • Повторение одних и тех же вопросов;
  • Повторение фрагментов информации;
  • Неспособность поддерживать разговор или включатся в него;
  • Хранение предметов в неуместных местах.
Что может вызывать деменцию. Дмитрий Семирядов перечислил ряд факторов.

«Причинами возникновения деменции могут быть депрессия, чрезмерное употребление алкоголя, проблемы с щитовидной железой, малоподвижный образ жизни, а также дефицит витаминов С, D, витаминов группы В, цинка, омега-3»

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что колебания сахара в крови могут быть очень опасными для здоровья головного мозга.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Дмитрий Семирядов
Дмитрий Семирядов
Здоровье
врач-диетолог, нутрициолог
Читать MedikForum.ru в
Деменция: врач объясняет, когда забывчивость - это «нормально», а когда признак слабоумия
«Фасоль, морковь и чеснок: диетолог Семирядов назвал ключевые продукты для профилактики рака
Деменция: три признака, которые сигналят о снижении когнитивных функций
Теги : признаки деменции, ранние симптомы, Дмитрий Семирядов