Врач Семирядов: трудности с запоминанием недавних событий могут говорить о начавшейся деменции

«В связи с угасанием мыслительных функций важно распознавать заболевание на ранних стадиях и принимать профилактические меры», - подчеркнул Семирядов в интервью радио Sputnik.

Повторение одних и тех же вопросов;

Повторение фрагментов информации;

Неспособность поддерживать разговор или включатся в него;

Хранение предметов в неуместных местах.

«Причинами возникновения деменции могут быть депрессия, чрезмерное употребление алкоголя, проблемы с щитовидной железой, малоподвижный образ жизни, а также дефицит витаминов С, D, витаминов группы В, цинка, омега-3»

Врач Семирядов рассказал о том, как выявить у близкого человека возникшую деменцию. Он напомнил, что деменция характеризуется постепенным угасанием когнитивных функций – способности помнить, логически мыслить, ориентироваться, общаться.Врач обратил внимание, что говорить о начавшейся деменции могут трудности с запоминанием недавних событий. Также к ранним симптомам заболевания относится путаница, возникающая у человека из-за все более ухудшающейся способности запоминать имена, даты время.Другие проявления:Дмитрий Семирядов перечислил ряд факторов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что колебания сахара в крови могут быть очень опасными для здоровья головного мозга

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