«Фасоль, морковь и чеснок: диетолог Семирядов назвал ключевые продукты для профилактики рака

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фасолевый суп

Врач-диетолог Дмитрий Семирядов назвал продукты, которые обладают антиоксидантными свойствами и могут быть очень эффективными в деле снижения риска развития рака.

Диетолог Семирядов заявил, что ни один продукт питания ни лечит рак и не защищает от его возникновения на 100%. В то же время врач отметил, что некоторые продукты потенциально могут помогать   предотвращать развитие процессов, ведущих к онкологическим заболеваниям.

«Противораковый эффект продуктов связан с высоким содержанием антиоксидантов. Они защищают клетки и их ДНК от повреждений – такая внутриклеточная защита позволяет клеткам делиться правильно и снижает риск онкологии», - эти доводы специалиста приводит «КП».

Семирядов назвал ключевые продукты для профилактики рака:
  • Брокколи;
  • Морковь;
  • Фасоль;
  • Ягоды;
  • Орехи;
  • Оливковое масло;
  • Куркума;
  • Цитрусовые;
  • Чеснок;
  • Жирная рыба;
  • Зеленый чай;
Врач подчеркнул, что соблюдение принципов здорового питания и здоровый образ жизни серьезно усиливает профилактику любых болезней. Но также важно проходить профилактические обследования и соблюдать рекомендации врачей.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-онкологом Иваном Карасевым были названы виды рака, возникающие из-за курения.

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Дмитрий Семирядов
Дмитрий Семирядов
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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