«Фасоль, морковь и чеснок: диетолог Семирядов назвал ключевые продукты для профилактики рака
Врач-диетолог Дмитрий Семирядов назвал продукты, которые обладают антиоксидантными свойствами и могут быть очень эффективными в деле снижения риска развития рака.
Диетолог Семирядов заявил, что ни один продукт питания ни лечит рак и не защищает от его возникновения на 100%. В то же время врач отметил, что некоторые продукты потенциально могут помогать предотвращать развитие процессов, ведущих к онкологическим заболеваниям.
«Противораковый эффект продуктов связан с высоким содержанием антиоксидантов. Они защищают клетки и их ДНК от повреждений – такая внутриклеточная защита позволяет клеткам делиться правильно и снижает риск онкологии», - эти доводы специалиста приводит «КП».
Семирядов назвал ключевые продукты для профилактики рака:
- Брокколи;
- Морковь;
- Фасоль;
- Ягоды;
- Орехи;
- Оливковое масло;
- Куркума;
- Цитрусовые;
- Чеснок;
- Жирная рыба;
- Зеленый чай;
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-онкологом Иваном Карасевым были названы виды рака, возникающие из-за курения.
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Дмитрий Семирядов
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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