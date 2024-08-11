«Фасоль, морковь и чеснок: диетолог Семирядов назвал ключевые продукты для профилактики рака

«Противораковый эффект продуктов связан с высоким содержанием антиоксидантов. Они защищают клетки и их ДНК от повреждений – такая внутриклеточная защита позволяет клеткам делиться правильно и снижает риск онкологии», - эти доводы специалиста приводит « КП ».

Брокколи;

Морковь;

Фасоль;

Ягоды;

Орехи;

Оливковое масло;

Куркума;

Цитрусовые;

Чеснок;

Жирная рыба;

Зеленый чай;

Диетолог Семирядов заявил, что ни один продукт питания ни лечит рак и не защищает от его возникновения на 100%. В то же время врач отметил, что некоторые продукты потенциально могут помогать предотвращать развитие процессов, ведущих к онкологическим заболеваниям.Семирядов назвал ключевые продукты для профилактики рака:Врач подчеркнул, что соблюдение принципов здорового питания и здоровый образ жизни серьезно усиливает профилактику любых болезней. Но также важно проходить профилактические обследования и соблюдать рекомендации врачей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-онкологом Иваном Карасевым были названы виды рака , возникающие из-за курения.

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