Биолог Золотарева: старые обои могут содержать плесень и быть опасными для здоровья

«Старые обои могут быть опасными для здоровья. Одна из главных причин для беспокойства — наличие вредных веществ в составе обоев или клеящих средств, которые могут негативно влиять на здоровье, например, формальдегида», - констатировала эксперт.

«В условиях плохой вентиляции, возникновения протечек или, например, на кухне из-за высоких температур и накопления конденсата создается повышенная влажность, которая служит благоприятной средой для размножения микроорганизмов», - предостерегла специалист в беседе с « Газетой.Ru ».

Биолог Золоторева сообщила, что одним из опасных для организма веществ в старых обоях является формальдегид.Золотарева отметила, что присутствующий в старых обоях формальдегид при длительном воздействии может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем: в частности, респираторные заболевания. Также из-за его негативного влияния возможны аллергические реакции, раздражение кожи, глаз.Биолог обратила внимание, что формальдегид является потенциальным канцерогеном,Кроме того, добавила Золотарева, старые обои могут содержать плесень.Биолог констатировала, что плесневые грибы выделяют микотоксины, способные вызывать разные неблагополучные изменения в работе организма. В частности, у людей из-за них возникают аллергические реакции, приступы астмы, респираторные проблемы.Вдобавок в старых обоях могут присутствовать свинец и другие тяжелые металлы, которые могут вести к серьезным нарушениям в виде неврологических расстройств, задержки развития у детей, почечных патологий..Золотарева резюмировала: если обои служат уже очень давно, и них проступают следы роста микроорганизмов, их необходимо заменить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что длительное стояние на ногах грозит человеку серьезными проблемами и заболеваниями

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