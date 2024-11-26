«Жжение и боль»: врачи из Уфы составили ТОП-7 признаков половых инфекций

Врачи из уфимской городской больницы №5 Уфы составили ТОП-7 признаков ИППП – инфекций, передающихся половым путем. Они констатировали, что при возникновении данных симптомов необходимо обязательно обращаться в медучреждение за обследованием и консультацией. Их игнорирование может привести к развитию опасных осложнений.Вот ТОП-7 признаков половых инфекций, названных врачами из Уфы.В частности, на проблему указывает ощущение зуда или жжения в области половых органов.Кроме того, из половых органов могут появляться нетипичные выделения – например, напоминающие пену и издающие сильный неприятный запах.Также на ИППП могут указывать разного рода поражения слизистой ткани в области половых органов – они могут иметь вид эрозий, язв, трещин, красноты, сыпи, язвочек или пузырьков.Не следует оставлять без внимания и проблемы, связанные с мочеиспусканием – внезапные острые позывы и частые посещения туалета, затруднения или болезненность.Помимо этого, в ТОП-7 признаков половых инфекций врачи включили боли в нижней части живота и увеличенные лимфоузлы.Врачи предупредили, что при отсутствии необходимого лечения такие инфекции приобретают характер хронических, что чревато появлением постоянных очагов воспаления в органах мочеполовой системы. Последствием этого становится развития бесплодия, проблем с либидо, возникновением внематочной беременности, рака шейки матки. Специалисты обратили внимание, что ИППП чаще возникают у женщин, чем у мужчин, что во многом связано с анатомическими особенностями в строении женского тела.Также у женщин признаки этих заболеваний часто остаются незамеченными, предостерегли эксперты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на развитие мочеполовой инфекции у мужчин.

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