«Жжение и боль»: врачи из Уфы составили ТОП-7 признаков половых инфекций

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признаки половых инфекций

Появление некоторых признаков опасно игнорировать, так как они могут говорить о возникновении половых инфекций, заявили башкирские медики

Врачи из уфимской городской больницы №5 Уфы составили ТОП-7 признаков ИППП – инфекций, передающихся половым путем. Они констатировали, что при возникновении данных симптомов необходимо обязательно обращаться в медучреждение за обследованием и консультацией. Их игнорирование может привести к развитию опасных осложнений.

Вот ТОП-7 признаков половых инфекций, названных врачами из Уфы.

В частности, на проблему указывает ощущение зуда или жжения в области половых органов.

Кроме того, из половых органов могут появляться нетипичные выделения – например, напоминающие пену и издающие сильный неприятный запах.

Также на ИППП могут указывать разного рода поражения слизистой ткани в области половых органов – они могут иметь вид эрозий, язв, трещин, красноты, сыпи, язвочек или пузырьков.

Не следует оставлять без внимания и проблемы, связанные с мочеиспусканием – внезапные острые позывы и частые посещения туалета, затруднения или болезненность.

Помимо этого, в ТОП-7 признаков половых инфекций врачи включили боли в нижней части живота и увеличенные лимфоузлы.

Врачи предупредили, что при отсутствии необходимого лечения такие инфекции приобретают характер хронических, что чревато появлением постоянных очагов воспаления в органах мочеполовой системы.  Последствием этого становится развития бесплодия, проблем с либидо, возникновением внематочной беременности, рака шейки матки. Специалисты обратили внимание, что ИППП чаще возникают у женщин, чем у мужчин, что во многом связано с анатомическими особенностями в строении женского тела.

Также у женщин признаки этих заболеваний часто остаются незамеченными, предостерегли эксперты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на развитие мочеполовой инфекции у мужчин.

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Теги : ИППП, признаки болезней, Уфа
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