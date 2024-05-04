Врач Авдеева рассказала, как заражаются венерическими заболеваниями в быту

зуд и жжение в области половых органов;

очень частое, болезненное мочеиспускание;

необычные выделения и запах из половых органов;

покраснение в области половых органов и заднего прохода;

появление сыпи на теле;

язвочки, пузырьки, прыщики на половых органах, вокруг анального отверстия, во рту, на губах;

увеличение лимфатических узлов, особенно в паховой области; боль внизу живота;

боль во влагалище во время полового акта;

кровянистые выделения из влагалища между менструациями.

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