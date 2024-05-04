Врач Авдеева рассказала, как заражаются венерическими заболеваниями в быту

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полотенца

Некоторыми инфекциями, передающихся половым путем (ИППП), можно заразиться в бытовых условиях. Об этом рассказала врач из кожно-венерологического диспансера Ирина Авдеева.

ИППП — заболевания, которые передаются от одного человека к другому преимущественно во время сексуальных контактов. Известно более 30 таких болезней.

В подавляющем большинстве случаев заражение происходит при половом контакте – через сперму, выделения из половых органов, также возможно инфицирование через кровь.

По словам медика, необходимо соблюдать нормы личной гигиены, так как при их грубом нарушении некоторыми ИППП можно заразиться и в быту. 

— Возбудители болезней, передаваемых половым путем, проникают через микроскопические повреждения кожи и слизистых оболочек половых органов, ротовой полости, прямой кишки, — отметила врач.

Признаки инфекций, передающихся половым путем
  • зуд и жжение в области половых органов; 
  • очень частое, болезненное мочеиспускание; 
  • необычные выделения и запах из половых органов; 
  • покраснение в области половых органов и заднего прохода; 
  • появление сыпи на теле; 
  • язвочки, пузырьки, прыщики на половых органах, вокруг анального отверстия, во рту, на губах;
  • увеличение лимфатических узлов, особенно в паховой области; боль внизу живота; 
  • боль во влагалище во время полового акта; 
  • кровянистые выделения из влагалища между менструациями.

Врач напомнила, что многие венерические заболевания имеют инкубационный период 3-4 недели, поэтому сразу же после полового контакта анализы не будут достоверными. 

По словам медиков, наибольшую заболеваемость среди ИППП вызывают восемь патогенов. Из них четыре инфекции — сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз — излечимы. Остальные четыре инфекции — гепатит В, вирус простого герпеса (ВПГ), ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ) — имеют вирусную природу и не поддаются излечению.

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Теги : инфекции, сифилис, ИППП