Врач Авдеева рассказала, как заражаются венерическими заболеваниями в быту
Некоторыми инфекциями, передающихся половым путем (ИППП), можно заразиться в бытовых условиях. Об этом рассказала врач из кожно-венерологического диспансера Ирина Авдеева.
ИППП — заболевания, которые передаются от одного человека к другому преимущественно во время сексуальных контактов. Известно более 30 таких болезней.
В подавляющем большинстве случаев заражение происходит при половом контакте – через сперму, выделения из половых органов, также возможно инфицирование через кровь.
По словам медика, необходимо соблюдать нормы личной гигиены, так как при их грубом нарушении некоторыми ИППП можно заразиться и в быту.
— Возбудители болезней, передаваемых половым путем, проникают через микроскопические повреждения кожи и слизистых оболочек половых органов, ротовой полости, прямой кишки, — отметила врач.
Признаки инфекций, передающихся половым путем
- зуд и жжение в области половых органов;
- очень частое, болезненное мочеиспускание;
- необычные выделения и запах из половых органов;
- покраснение в области половых органов и заднего прохода;
- появление сыпи на теле;
- язвочки, пузырьки, прыщики на половых органах, вокруг анального отверстия, во рту, на губах;
- увеличение лимфатических узлов, особенно в паховой области; боль внизу живота;
- боль во влагалище во время полового акта;
- кровянистые выделения из влагалища между менструациями.
Врач напомнила, что многие венерические заболевания имеют инкубационный период 3-4 недели, поэтому сразу же после полового контакта анализы не будут достоверными.
По словам медиков, наибольшую заболеваемость среди ИППП вызывают восемь патогенов. Из них четыре инфекции — сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз — излечимы. Остальные четыре инфекции — гепатит В, вирус простого герпеса (ВПГ), ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ) — имеют вирусную природу и не поддаются излечению.
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