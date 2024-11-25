«Нельзя игнорировать»: уролог назвал 5 признаков мочеполовой инфекции у мужчин

Появление некоторых признаков мужчины игнорировать не должны – они могут говорить о развитии мочеполовой инфекции. Говоря об этом, уролог Аглиуллин отметил: на проблемы со здоровьем может указывать ощущаемая в паху боль и чувство тяжести в промежности.Другой тревожный признак – это проблемы с мочеиспусканием. В частности, мужчин могут жаловаться на болезненность и затруднения при посещении туалета или на прерывистое мочеиспускание.Кроме того, в число признаков мочеполовой инфекции у мужчин уролог Аглиуллин включил ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.Замечая у себя такие признаки, мужчинам нужно обязательно обращаться к врачу, передал мнение специалиста UfaTime. Инфекции опасны своими осложнениями, возникающими из-за длительного воздействия сопровождающего их воспаления. Таким осложнением в том числе могут быть опухолевые процессы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что уровень сахара в крови у мужчин говорит о склонности к опасным заболеваниям.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.