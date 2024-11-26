Кардиолог Арланова: одним из самых простых способов предотвратить инфаркт является ходьба

«Инфаркт можно предотвратить, если заранее позаботиться о здоровье сердца. Существуют простые правила профилактики инфаркта – регулярные прогулки, плавание, йога или хотя бы 30-минутная зарядка каждый день», - перечислила медик в комментарии « Ленте.ру ».

Избегать слишком острой пищи;

Избегать частого употребления жирной пищи;

Тщательно контролировать количество продуктов с высоким содержанием сахара и соли;

Придерживаться питания, основу которого составляют овощи, фрукты, нежирные виды мяса, рыба, орехи.

«Постоянное напряжение повышает уровень гормонов стресса, которые негативно влияют на сердце, поэтому необходимо научиться расслабляться с помощью хобби, дыхательных практик, медитаций», - подчеркнула кардиолог.

Проблемы с сердцем убивают больше россиян, чем рак. Кардиолог Арланова констатировала в интервью: для защиты от сердечных патологий, включая инфаркт миокарда, необходимо больше двигаться, заниматься разнообразной деятельностью, которая требует физической активности. Медик обратила внимание, что одним из самых простых способов предотвратить инфаркт является ходьба.Арланова уточнила, что наиболее полезной для поддержания хорошего здоровья сердца является физическая активность, направленная на улучшение кровообращения, укрепление сосудов и нормализацию кровяного давления.Также к простым способам предотвратить инфаркт кардиолог отнесла соблюдение правильного рациона питания.Что именно нужно делать:Медик обратила внимание, что для профилактики инфаркта важно контролировать уровень холестерина. Для этого взрослым людям необходимо периодически сдавать соответствующий анализ крови – его результаты подскажут, насколько серьезна проблема и нужны ли специальные препараты.Другие привычки, помогающие сохранить свое сердце здоровым, – это регулярные измерения артериального давления и уровня сахара в крови.Также очень важно развивать стрессоустойчивость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как добиться снижения высокого холестерина за счет коррекции питания.

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