Врач Кузьменко: для снижения холестерина необходима коррекция питания

«Переизбыток жирного, соленого и сладкого в рационе связаны с более высоким уровнем холестерина. Такую пищу рекомендуется минимизировать, если есть проблема», - уточнил врач.

«Уменьшить всасывание холестерина в кровь помогут бобовые, цельнозерновые крупы, а также овощи и фрукты», - перечислил медик.

Врач Кузьменко констатировал, что добиться снижения холестерина можно без лекарств – для этого необходимы коррекция питания, пересмотр пищевых привычек. В частности, нужно есть меньше жирного, соленого и сладкого, подчеркнул терапевт.Кузьменко обратил внимание, что отложения холестерина при его высоком уровне способствуют формированию атеросклеротических бляшек. Для их профилактики важно употреблять достаточно клетчатки.Кроме того, эффективно бороться с высоким холестерином, попутно оздоровляя сосуды и сердце, ходьба. Врач констатировал: двигаться в целом нужно больше, а ходить пешком полезно хотя бы 30 минут в день.Другие способы снизить холестерин – это отказ от алкоголя и курения, избавление от лишних килограммов, добавил терапевт в беседе с порталом «Доктор Питер».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное питание часто становится ключевым провокатором развития некоторых видов рак а, об этом рассказал диетолог Алексей Кабанов

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