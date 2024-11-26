Врач Кузьменко: для снижения холестерина необходима коррекция питания

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отказ от вредной еды

Для снижения высокого холестерина необходимо минимизировать употребление некоторых продуктов, заявил врач Филипп Кузьменко.

Врач Кузьменко констатировал, что добиться снижения холестерина можно без лекарств – для этого необходимы коррекция питания, пересмотр пищевых привычек. В частности, нужно есть меньше жирного, соленого и сладкого, подчеркнул терапевт.

«Переизбыток жирного, соленого и сладкого в рационе связаны с более высоким уровнем холестерина. Такую пищу рекомендуется минимизировать, если есть проблема», - уточнил врач.

Кузьменко обратил внимание, что отложения холестерина при его высоком уровне способствуют формированию атеросклеротических бляшек. Для их профилактики важно употреблять достаточно клетчатки.

«Уменьшить всасывание холестерина в кровь помогут бобовые, цельнозерновые крупы, а также овощи и фрукты», - перечислил медик.

Кроме того, эффективно бороться с высоким холестерином, попутно оздоровляя сосуды и сердце, ходьба. Врач констатировал: двигаться в целом нужно больше, а ходить пешком полезно хотя бы 30 минут в день.

Другие способы снизить холестерин – это отказ от алкоголя и курения, избавление от лишних килограммов, добавил терапевт в беседе с порталом «Доктор Питер».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное питание часто становится ключевым провокатором развития некоторых видов рака, об этом рассказал диетолог Алексей Кабанов

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Филипп Кузьменко
Филипп Кузьменко
ЗОЖ
врач-терапевт
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