Нехватка белка и витаминов: врач назвала опасные последствия отказа от молочных продуктов

«Молочный белок очень хорошо сбалансирован по аминокислотному составу, то есть содержит все незаменимые аминокислоты», - подчеркнула Наталья Денисова.

«Кальций из молочных продуктов усваивается лучше всего, так как находится в нем в оптимальном соотношении с фосфором, а присутствующий в молоке калий необходим для сердца и сосудов, так как помогает снижать артериальное давление», - уточнила специалист.

«В целом рекомендуется каждый день употреблять 2-3 порции молочных продуктов. Одна порция – это стакан молока или кефира, 100 г творога, 50 г сыра», - констатировала эксперт в разговоре с aif.ru

Врач Денисова назвала опасные последствия отказа от молочных продуктов. Одним из них является нехватка белка – главного поставщика незаменимых аминокислот. В организме они участвуют в процессах формирования костной ткани, усвоения кальция, синтеза антител, гормонов, ферментов и коллагена. Нехватка аминокислот негативно влияет на все органы и системы тела, замедляя их восстановительные процессы и ускоряя старение.Другими опасными последствия отказа от молочных продуктов, по словам эксперта, являются недостаток витаминов и минеральных веществ. Медик обратила внимание, что молоко является источником витаминов группы В, витамина А, витамина D, а также кальция, калия, магния, цинка, других важных для укрепления иммунной системы микроэлементов.Денисова добавила, что из-за нехватки витаминов группы В и магния, которые имеются в молочке, повышается риск неврологических нарушений, проблем с настроением и сном.По словам врача, для человека, не имеющего индивидуальных противопоказаний или проблем с желудочно-кишечным трактом, ограничений по употреблению молока не существуетРанее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно помогают замедлять старение головного мозга

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