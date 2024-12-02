«Разрушительное воздействие»: врачи из Уфы перечислили пять причин бросить курить

«Употребление никотина в любой форме оказывает разрушительное воздействие на организм человека, негативно влияя как на физическое, так и на психическое здоровье», - подчеркнули специалисты.

Каждый второй курильщик умирает из-за последствий своей табачной зависимости. Врачи, работающие в уфимском Республиканском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, выступили с доводами о необходимости отказа от курения.Врачи из Уфы перечислили пять убедительных причин бросить курить. В частности, привычка курить ведет к укорочению человеческой жизни. Статистически около половины курильщиков не доживают до 70 лет. Тяга к курению ведет к появлению заболеваний, которые преждевременно обрывают человеческую жизнь. Привычка курить, по словам медиков, является фактором развития хронического бронхита, эмфиземы легких, гипертонии, гастрита, бесплодия, импотенции.Еще одна причина бросить курить заключается в экономической выгоде. Эксперты обратили внимание, что стоимость сигарет постоянно растет.Также одной из веских причин отказаться от сигарет врачи считают появление дополнительного времени. На свою привычку курящие люди тратят примерно час ежедневно – за год это отнимает время, эквивалентное двум неделям.Кроме того, перечисляя причины бросить курить, медики заметили, что табачный дым влияет на появление неприятного запаха от курящего человека.Другим доводом врачей в пользу отказа от курения стало то, что данная привычка «убивает» красоту и молодость, заставляя организм ускоренно стареть. Многолетние курение неизменно ухудшает состояние кожи, волос и ногтей, передает слова специаоистов UfacityNews.ru.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России распространяется «ходячая» пневмония

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