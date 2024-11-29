Россиян предупредили о распространении «ходячей» пневмонии: как ее узнать

Россиян предупредили о распространении «ходячей» пневмонии, в ряде регионов зафиксированы ее вспышки, об этом проинформировала радиостанция Радио Sputnik. Речь идет о микоплазменной пневмонии, возбудителем которой является бактерия микоплазма (Mycoplasma pneumoniae). Эта бактерия поражает слизистую оболочку дыхательных путей, включая горло, трахею и легкие. Подъем заболеваемости микоплазменной пневмонией отмечался еще в октябре, тогда о нем сообщал Роспотребнадзор. На днях заговорили о новом витке массовой заболеваемости в разных регионах. В основном, заражаются дети в детских садах и школах. Но болеть этой разновидностью пневмонии могут и взрослые.Она называется так из-за того, что относительно легко переносится. Люди часто не осознают, что у них пневмония – обычно ее путают с рядовыми ОРВИ.Типичными признаками являются боль в горле, повышение температуры тела и состояние лихорадки, постоянный кашель, хрипы в груди. Также возможны рвота и диарея (особенно у детей).Симптомы простуды прогрессируют постепенно и в целом не длятся дольше 7 дней. При пневмонии быстро наступает ухудшение, неблагополучные состояния более продолжительны, при дыхании и кашле возникает боль в груди (кроме того, само дыхание становится затрудненным). В целом может возникать ощущение нетипичной ОРВИ, отличающейся от обычной простуды.«Ходячая» пневмония успешно лечится дома подобно многим простудным инфекциям. Но в ряде случаев может возникать серьезное воспаление легких с риском опасных осложнений. Поэтому за заболевшими нужно внимательно наблюдать и при нетипичном ухудшении или подозрении на пневмонию вызывать врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как при возникающей боли в груди понять: это стенокардия или межреберная невралгия

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.