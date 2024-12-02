«Природа от нас избавляется»: врачи рассказали, почему 60 лет – критический возраст для человека
По словам врачей, после 60 лет в нашем организме происходят изменения, приближающие уход из жизни.
60 лет – критический возраст для любого человека, об этом врачи рассказали в программе о здоровье Елены Малышевой. Сама профессор Малышева отметила, что, начиная с 60 лет в работе человеческого тела происходят очень серьезные изменения, которые значительно ослабляют его защитные ресурсы и повышают вероятность смерти.
«Это связано с тем, что природе мы после 40-ка уже не нужны, и она старается от нас избавиться», - заявила доктор медицинских наук.
Врачи рассказали, насколько уязвимым становится организм человека после 60 лет.
Снижается выработка иммунных клеток. В частности, снижается уровень лимфоцитов – одних из главных клеток иммунной системы. Это делает организм более беззащитным перед болезнями.
Возрастает риск инфекций и рака. Малышева добавила, что после 60 лет эти проблемы становятся особенно актуальными в связи с ослаблением функций иммунной системы.
«Если инфекции и рак становятся проблемой, значит, нужно вакцинироваться, чтобы обучать свой иммунитет распознавать врагов. Без вакцинации иммунные клетки после 60 лет работают плохо. Также надо проходить диспансеризации и контрольные осмотры на самые частые виды раки», - дополнительно сообщил один из экспертов, иммунолог Андрей Продеус.
Повышается уровень сахара. Еще одна проблема после 60 лет – увеличение сахара в крови и сосудах из-за того, что мышечная ткань уменьшается и слабеет, тем самым все хуже поглощая его.
Активно развивается атеросклероз. Повышенный уровень сахара разрушительно влияет на сосуды, способствуя повреждениям их стенок. На поврежденных участках образуются бляшки и вместе с ними повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Увеличивается вес и возникает диабет. Вероятность ожирения и диабета второго типа у 60-летних людей тоже увеличивается в связи с растущим сахаром в крови.
Нарушается работа почек. Врачи подчеркнули, что с возрастом очень резко возрастает риск нарушений функции почек.
«Чтобы сохранить здоровье почек, нужно сдавать кровь на уровень креатинина и контролировать давление, а при имеющемся диабете – лечиться. Также важно поддерживать физическую активность, чтобы увеличить приток крови к почкам, позволяющий выводить токсические вещества», - поделился советом кардиолог Герман Гандельман.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой рацион помогает сохранить хорошее здоровье после 45 лет.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
Оставить комментарий