«Природа от нас избавляется»: врачи рассказали, почему 60 лет – критический возраст для человека

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пожилая пара

По словам врачей, после 60 лет в нашем организме происходят изменения, приближающие уход из жизни.

60 лет – критический возраст для любого человека, об этом врачи рассказали в программе о здоровье Елены Малышевой. Сама профессор Малышева отметила, что, начиная с 60 лет в работе человеческого тела происходят очень серьезные изменения, которые значительно ослабляют его защитные ресурсы и повышают вероятность смерти.

«Это связано с тем, что природе мы после 40-ка уже не нужны, и она старается от нас избавиться», - заявила доктор медицинских наук.

Врачи рассказали, насколько уязвимым становится организм человека после 60 лет.

Снижается выработка иммунных клеток. В частности, снижается уровень лимфоцитов – одних из главных клеток иммунной системы. Это делает организм более беззащитным перед болезнями.
 
Возрастает риск инфекций и рака. Малышева добавила, что после 60 лет эти проблемы становятся особенно актуальными в связи с ослаблением функций иммунной системы.

«Если инфекции и рак становятся проблемой, значит, нужно вакцинироваться, чтобы обучать свой иммунитет распознавать врагов. Без вакцинации иммунные клетки после 60 лет работают плохо. Также надо проходить диспансеризации и контрольные осмотры на самые частые виды раки», - дополнительно сообщил один из экспертов, иммунолог Андрей Продеус.

Повышается уровень сахара. Еще одна проблема после 60 лет – увеличение сахара в крови и сосудах из-за того, что мышечная ткань уменьшается и слабеет, тем самым все хуже поглощая его.

Активно развивается атеросклероз. Повышенный уровень сахара разрушительно влияет на сосуды, способствуя повреждениям их стенок. На поврежденных участках образуются бляшки и вместе с ними повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Увеличивается вес и возникает диабет. Вероятность ожирения и диабета второго типа у 60-летних людей тоже увеличивается в связи с растущим сахаром в крови.

Нарушается работа почек. Врачи подчеркнули, что с возрастом очень резко возрастает риск нарушений функции почек.

«Чтобы сохранить здоровье почек, нужно сдавать кровь на уровень креатинина и контролировать давление, а при имеющемся диабете – лечиться. Также важно поддерживать физическую активность, чтобы увеличить приток крови к почкам, позволяющий выводить токсические вещества», - поделился советом кардиолог Герман Гандельман.

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Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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