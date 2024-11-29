«Регулярно употреблять омега-3»: невролог поделилась советами по сохранению здоровья после 45 лет

«С наступлением 45 лет в организме женщин и мужчин начинают происходить значительные изменения, связанные с постепенным снижением уровня половых гормонов», - сказала Чудинская в комментарии РИАМО.

«Отказ от вредных привычек способствует поддержанию хорошего самочувствия и снижает риск хронических заболеваний», - констатировала специалист.

Врач-невролог Чудинская поделилась советами по сохранению здоровья после 45 лет. Медик отметила, что этот возраст является своеобразным рубежом между молодостью и старением.Врач обратила внимание, что для поддержания здоровья и продления молодости после 45 лет стандартом считается гормонозаместительная терапия, но если она невозможна, на помощь приходят альтернативные способы поддержания организма в хорошей форме.Вот что, в частности, советует специалист.Употребление разнообразной «молочки», кунжута, авокадо способствует укреплению костей, снижает риски переломов и потери зубов.Они содержат эстрогены растительного происхождения. Женщинам эти вещества облегчают переход к наступлению менопаузы.По словам Чудинской, это полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с суставами, старения кожи.Он необходим для поддержания мышечной массы, общего тонуса.Отход ко сну и пробуждение должны осуществляться в одно время вечером и утром, причем на ночной сон должно приходиться не меньше 7 часов – так организм лучше восстанавливается.Гимнастика, ходьба, танцы, плавание, йога – все это улучшает кровообращение, укрепляет мышцы и суставы.– курения и злоупотребления алкоголем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие 10 продуктов рекомендуется включить в рацион для замедления старения

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