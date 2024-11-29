«Регулярно употреблять омега-3»: невролог поделилась советами по сохранению здоровья после 45 лет

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женщина задумчиво смотрит на улицу

После 45 лет в организме начинают происходить значительные изменения. Как не потерять здоровье в этом возрасте, рассказала невролог Галина Чудинская.

Врач-невролог Чудинская поделилась советами по сохранению здоровья после 45 лет. Медик отметила, что этот возраст является своеобразным рубежом между молодостью и старением.

«С наступлением 45 лет в организме женщин и мужчин начинают происходить значительные изменения, связанные с постепенным снижением уровня половых гормонов», - сказала Чудинская в комментарии РИАМО.

Врач обратила внимание, что для поддержания здоровья и продления молодости после 45 лет стандартом считается гормонозаместительная терапия, но если она невозможна, на помощь приходят альтернативные способы поддержания организма в хорошей форме.

Вот что, в частности, советует специалист.

Включить в рацион богатые кальцием продукты. Употребление разнообразной «молочки», кунжута, авокадо способствует укреплению костей, снижает риски переломов и потери зубов.

Употреблять соевые продукты. Они содержат эстрогены растительного происхождения. Женщинам эти вещества облегчают переход к наступлению менопаузы.

Регулярно употреблять жирные кислоты омега-3. По словам Чудинской, это полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с суставами, старения кожи.

Есть достаточно белка. Он необходим для поддержания мышечной массы, общего тонуса.

Нормализовать режима сна и бодрствования. Отход ко сну и пробуждение должны осуществляться в одно время вечером и утром, причем на ночной сон должно приходиться не меньше 7 часов – так  организм лучше восстанавливается.

Регулярно заниматься физической активностью. Гимнастика, ходьба, танцы, плавание, йога – все это улучшает кровообращение, укрепляет мышцы и суставы.

Отказаться от вредных привычек – курения и злоупотребления алкоголем.

«Отказ от вредных привычек способствует поддержанию хорошего самочувствия и снижает риск хронических заболеваний», - констатировала специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие 10 продуктов рекомендуется включить в рацион для замедления старения.

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Галина Чудинская
Галина Чудинская
Здоровье
невролог
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