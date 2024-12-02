Дожить до 80 лет вполне реально: врач Уланкина указала на мифы о ВИЧ

«Вирус не передается через поцелуи, общие средства гигиены или посуду, в бане или бассейне, через укусы насекомых, потому что возбудитель заболевания очень быстро погибает вне тела человека. Вероятность заразиться во время маникюра или стоматологических манипуляций есть, но она крайне низкая», - подчеркнула врач.

«Современная антиретровирусная терапия эффективно позволяет удерживать концентрацию вируса в крови на низком уровне», - постулировала медик.

«Важно регулярно проходить скрининг на ВИЧ-инфекцию и не верить в то, что она проявляется определенными симптомами — иногда инфицирование протекает бессимптомно», - посоветовала помнить врач.

По поводу ВИЧ – вируса иммунодефицита человека – существует немало заблуждений, заявила врач Ольга Уланкина в интервью «Известиям». Медик констатировала, что многие люди плохо представляют, как происходит заражение ВИЧ, и верят, например, что инфицироваться им можно через укусы комаров или в бассейне.Ольга Уланкина уточнила, что чаще всего заражение ВИЧ-инфекцией происходит половым путем.Специалист добавила, что после ВИЧ не обязательно развивается СПИД – представление о неизменности подобного сценария является мифом. Однако чтобы СПИД не возник, человек должен проходить лечение – антиретровирусную терапию. При отсутствии лечения развитие СПИДа действительно происходит, причем всего в течение нескольких лет, предупредила врач.Неверие в терапию ВИЧ эксперт назвала очередным мифом.Уланкина обратила внимание, что дисциплинированный прием препаратов позволяет женщинам с ВИЧ-инфекцией рожать здоровых детей, а для пациентов с ВИЧ благодаря лечению становится вполне реально дожить до 70-80 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему 60 лет считаются критическим возрастом практически для любого человека.

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