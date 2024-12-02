Гастроэнтеролог Хомерики: бессимптомный гастрит может незаметно перейти в рак желудка

«Нет специфических проявлений, есть общее: тяжесть после приема пищи, запах изо рта, недомогание. Но это все может быть и функциональным», - сказала Наталья Хомерики в комментарии « Радио 1 ».

Врач-гастроэнтеролог Наталья Хомерики рассказала в интервью об опасности такого заболевания как гастрит. Медик напомнила, что основной причиной его возникновения является инфицирование бактерией хеликобактер пилори, кроме того, появиться гастриту «помогают» ослабление иммунитета неправильное питание, курение, наследственность.Многие люди считают, что гастрит проявляется болями в животе. Но гастроэнтеролог Хомерики констатировала: протекающий в хронической форме он практически может быть бессимптомным. В отсутствии специфических признаков состоит особое коварство данной патологии, подчеркнула врач.Гастроэнтеролог обратила внимание, что бессимптомный гастрит может незаметно для человека перейти в рак желудка. Врач объяснила, что в его случае происходит истончение слизистой оболочки органа с последующей атрофией, при которой снижается функция клеток, участвующих в пищеварении. После этого могут развиться «более глубокие и структурные изменения», ведущие к возникновению опухоли.Таким образом, констатировала специалист, профилактикой рака желудка является своевременное выявление и лечение гастрита.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что запоры могут быть как причиной, так и симптомом рака , об этом рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

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