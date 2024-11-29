Врач Лебедева: запоры могут быть причиной и симптомом рака

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запор

Подверженность людей запорам может быть как фактором, так и проявлением различных патологий, заявила врач Диляра Лебедева.

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева сообщила: часто возникающие запоры являются тревожным сигналом о проблемах со здоровьем. Медик отметила, что кишечник – это орган, от состояний которого зависит благополучие всего организма, включая головной мозг и психику. Именно в кишечном тракте сосредоточена большая часть иммунных клеток, ответственных за здоровье человека, его защищенность от инфекций.

Лебедева добавила: то, насколько качественно и регулярно очищается кишечник, говорит о предрасположенности к разным заболеваниям или о наличии хронических нарушений.

«Трудности с опорожнением кишечника могут возникать по разным причинам, например из-за гипотериоза, дискинезии желчного пузыря или паразитов», - перечислила эндокринолог в своем Telegram-канале.

Лебедева предупредила, что запоры могут быть и причиной, и симптомом рака. По словам врача, когда кишечник постоянно забит, вредные токсины из находящихся в нем масс могу всасываться обратно в кровь и провоцировать воспалительные реакции. Последствием такого воспаления может стать развитие аутоиммунных нарушений, аллергических проявлений, проблем с кожей, а также клеточных мутаций, ведущих к появлению опухолей.

При этом, подчеркнула эндокринолог, кишечник должен опорожняться самостоятельно. Использование клизм и слабительных средств с этой целью лишь усугубляет проблему нерегулярного стула.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нормальная работа кишечника невозможна без употребления клетчатки – в каком количестве ее нужно употреблять, рассказал врач Сергей Вялов.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Здоровье
врач-эндокринолог
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Теги : здоровье кишечника, запоры, Диляра Лебедева
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