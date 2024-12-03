«Сидит бляшка»: врач Мясников связал похудение ног с периферическим атеросклерозом

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периферический атеросклероз

При периферическом атеросклерозе в сосудах ног могут возникать бляшки, вызывая их изменение, – об этом рассказал врач Александр Мясников.

Врач Мясников обратил внимание на такую патологию как периферический атеросклероз (по-другому заболевание периферических артерий). Это очень опасное своими последствиями нарушение характеризуется сужением артерий из-за появления атеросклеротической бляшки. Как правило, такой атеросклероз возникает в ногах, ведя к значительному ухудшению кровотока в них вплоть до его прекращения.

Наличие периферического атеросклероза повышает риск развития сердечного приступа и инсульта, гангрены.

Доктор Мясников констатировал, что его развитие можно определить по изменившемуся состоянию ног. В частности, он связал с периферическим атеросклерозом их резкое похудение.

«Начинают худеть ноги: теряется мышечная масса, ноги становятся безволосыми, тоненькими», - предупредил медик.

Мясников добавил, что при периферическом атеросклерозе давление в ногах может резко различаться – на их разных участках иногда возникает разница до 20 миллиметров ртутного столба. Такая существенная разница в давлении говорит о том, что где-то близко сидит бляшка, сказал известный врач.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : атеросклероз, ноги, Александр Мясников
«Сидит бляшка»: врач Мясников связал похудение ног с периферическим атеросклерозом
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