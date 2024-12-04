Тахикардия и проблемы с ЖКТ: врач рассказала о проявлениях тревожного расстройства

«Тревога – это состояние ожидания возможной угрозы, характеризующееся повышенным беспокойством, напряжением и реакцией организма на предполагаемую опасность», - пояснила специалист.

«Тревога сама по себе — нормальная адаптивная реакция, помогающая нам избегать опасности. Однако когда эта реакция становится чрезмерной, постоянной или несоразмерной реальной угрозе, она может перерасти в тревожное расстройство», - добавила врач.

Тахикардия;

Потливость;

Слабость;

Боли в разных частях тела;

Проблемы с ЖКТ (например, боли в животе);

Кашель, ощущение кома в горле;

Тошнота;

Головокружение;

Скачки артериального давления.

Врач Шаповалова рассказала о проявлениях и причинах тревожного расстройства в интервью «Газете.Ru».По словам невролога, тревожное расстройство (как и депрессия) возникает вследствие повышенной активности отдельных областей мозга, ответственных за обработку эмоций, а также под влиянием генетической предрасположенности, стресса, нарушенной выработки веществ-нейромедиаторов, которые обеспечивают человеку психологическую устойчивость и позитивные эмоции (например, серотонина или дофамина).Невролог подчеркнула, что патологическая тревога может проявляться у человека любого возраста.Говоря о проявлениях тревожного расстройства, специалист отметила, что данной проблеме свойственна психосоматика, то есть, возникновение симптомов, напоминающих соматические заболевания.В частности, отмечаются следующие признаки:При этом данные симптомы не могут объясняться органическими причинами – многочисленные обследования не выявляют никаких физических патологий.Шаповалова заявила, что тревожные и депрессивные расстройства необходимо лечить. Для этого нужно посещать специалистов и принимать определенные препараты. Схема их приема разрабатывается врачом с учетом индивидуальных особенностей пациента.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что усталость может быть одним из «тихих» предвестников онкологии

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