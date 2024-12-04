Тахикардия и проблемы с ЖКТ: врач рассказала о проявлениях тревожного расстройства

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тревожность

Врач Шаповалова отметила, что тревога может быть очень сильной и снижать качество жизни человека – в этом случае необходимо ее лечение.

Врач Шаповалова рассказала о проявлениях и причинах тревожного расстройства в интервью «Газете.Ru».

«Тревога – это состояние ожидания возможной угрозы, характеризующееся повышенным беспокойством, напряжением и реакцией организма на предполагаемую опасность», - пояснила специалист.

По словам невролога, тревожное расстройство (как и депрессия) возникает вследствие повышенной активности отдельных областей мозга, ответственных за обработку эмоций, а также под влиянием генетической предрасположенности, стресса, нарушенной выработки веществ-нейромедиаторов, которые обеспечивают человеку психологическую устойчивость и позитивные эмоции (например, серотонина или дофамина).

«Тревога сама по себе — нормальная адаптивная реакция, помогающая нам избегать опасности. Однако когда эта реакция становится чрезмерной, постоянной или несоразмерной реальной угрозе, она может перерасти в тревожное расстройство», - добавила врач.

Невролог подчеркнула, что патологическая тревога может проявляться у человека любого возраста.

Симптомы тревожного расстройства. Говоря о проявлениях тревожного расстройства, специалист отметила, что данной проблеме свойственна психосоматика, то есть, возникновение симптомов, напоминающих соматические заболевания.

В частности, отмечаются следующие признаки:
  • Тахикардия;
  • Потливость;
  • Слабость;
  • Боли в разных частях тела;
  • Проблемы с ЖКТ (например, боли в животе);
  • Кашель, ощущение кома в горле;
  • Тошнота;
  • Головокружение;
  • Скачки артериального давления.
При этом данные симптомы не могут объясняться органическими причинами – многочисленные обследования не выявляют никаких физических патологий.

Шаповалова заявила, что тревожные и депрессивные расстройства необходимо лечить. Для этого нужно посещать специалистов и принимать определенные препараты. Схема их приема разрабатывается врачом с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что усталость может быть одним из «тихих» предвестников онкологии.

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Мария Шаповалова
Мария Шаповалова
Здоровье
врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли научно-клинического центра РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского
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