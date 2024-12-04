Одышка и боль в подреберье: названы симптомы, с которыми курильщикам нужно идти к врачу
Появление некоторых симптомов у курильщиков – это сигнал того, что им необходимо бежать к врачу, заявили специалисты из Уфы.
Медики, работающие в уфимской больнице №43, напомнили о негативном влиянии курения на работу внутренних органов. Учитывая это, курильщикам нужно обращать внимание на симптомы, которые могут говорить о нарушении функций этих органов, подчеркнули специалисты.
Ими были названы симптомы, с которыми курильщикам нужно как можно скорее идти к врачу. Одним из таких симптомов эксперты назвали нездоровый цвет лица или кожи – он становится серым, землистым или желтоватым.
Кроме того, может наблюдаться повышенная сухость кожи на лице или, наоборот, поры начинают выделять много кожного сала.
Другим негативным симптомом является изменившееся состояние волос, которые становятся тусклыми и ломкими. Нельзя оставлять без внимания и повышенную хрупкость костей, ногтей, зубов.
Также опасным симптомом у курильщиков, с которым им нужно идти к врачу, является боль или дискомфорт в правом подреберье. Если возникают проблемы с пищеварением, необъяснимая тошнота, частые расстройства ЖКТ, это тоже серьезный повод для обследования, добавили специалисты.
Обращаться к врачу курильщикам они посоветовали и в тех случаях, когда они ощущают тяжелое дыхание, одышку, кашель при физических нагрузках.
Эксперты отметили, что многие из этих симптомов говорят о нарушениях в работе печени. При курении этот орган начинает страдать из-за плохого кровоснабжения, нарушенного процесса усвоения полезных веществ, проблем с оттоком желчи.
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