Одышка и боль в подреберье: названы симптомы, с которыми курильщикам нужно идти к врачу

Медики, работающие в уфимской больнице №43, напомнили о негативном влиянии курения на работу внутренних органов. Учитывая это, курильщикам нужно обращать внимание на симптомы, которые могут говорить о нарушении функций этих органов, подчеркнули специалисты.Ими были названы симптомы, с которыми курильщикам нужно как можно скорее идти к врачу. Одним из таких симптомов эксперты назвали нездоровый цвет лица или кожи – он становится серым, землистым или желтоватым.Кроме того, может наблюдаться повышенная сухость кожи на лице или, наоборот, поры начинают выделять много кожного сала.Другим негативным симптомом является изменившееся состояние волос, которые становятся тусклыми и ломкими. Нельзя оставлять без внимания и повышенную хрупкость костей, ногтей, зубов.Также опасным симптомом у курильщиков, с которым им нужно идти к врачу, является боль или дискомфорт в правом подреберье. Если возникают проблемы с пищеварением, необъяснимая тошнота, частые расстройства ЖКТ, это тоже серьезный повод для обследования, добавили специалисты.Обращаться к врачу курильщикам они посоветовали и в тех случаях, когда они ощущают тяжелое дыхание, одышку, кашель при физических нагрузках.Эксперты отметили, что многие из этих симптомов говорят о нарушениях в работе печени. При курении этот орган начинает страдать из-за плохого кровоснабжения, нарушенного процесса усвоения полезных веществ, проблем с оттоком желчи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные изменения в работу организма ведут к появлению мешков под глазами

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