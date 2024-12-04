Врач Устинова: сокращение углеводов помогает похудеть и улучшить умственные способности

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отказ от углеводов

Сокращение углеводов помогает добиться похудения. Этот и другие эффекты отказа от углеводов назвала терапевт, диетолог Елена Устинова.

Врач Устинова посоветовала стремиться к сокращению объема углеводов в повседневном рационе. Такая привычка помогает похудеть, заявила медик в разговоре с «Газетой.Ru».

Елена Устинова подчеркнула, что

«Главным фактором снижения веса является уменьшение объема углеводов».

Кроме того, добавила она, благодаря сокращению улеводов в ежедневном меню пропадают отеки, улучшается  цвет кожи, уменьшается целлюлит, а ноги реже распухают к вечеру.

Врач обратила внимание, что исключение большого количества углеводов помогает улучшить умственные способности.

«На фоне снижения количества углеводов улучшается работа мышц, у человека развивается креативное мышление», - сказала специалист.

Максимально эффективно организм способен работать только при отсутствии избытка углеводов, постулировала эксперт.

Устинова уточнила, что сокращению подлежать прежде всего быстрые или простые углеводы – добавленный сахар, рафинированное зерно, белая пшеничная мука.

«Отказ от кристаллического сахара, который обильно добавляют в напитки и выпечку, принесет только положительные изменения», - заявила медик.

По словам специалиста, в рационе нужно отддавать предпочтение сложным углеводам, которые долго перевариваются и поддерживают стабильный уровень энергии, не вызывают всплесков глюкозы и инсулина в крови. Такими полезными углеводами являются являются резистентный крахмал и пищевые волокна, ими обычно богаты несладкие продукты – цельнозерновой хлеб и макароны, цельные крупы, овощи, зеленые бананы и так далее.

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