Врач Устинова: сокращение углеводов помогает похудеть и улучшить умственные способности

«Главным фактором снижения веса является уменьшение объема углеводов».

«На фоне снижения количества углеводов улучшается работа мышц, у человека развивается креативное мышление», - сказала специалист.

«Отказ от кристаллического сахара, который обильно добавляют в напитки и выпечку, принесет только положительные изменения», - заявила медик.

Врач Устинова посоветовала стремиться к сокращению объема углеводов в повседневном рационе. Такая привычка помогает похудеть, заявила медик в разговоре с «Газетой.Ru».Елена Устинова подчеркнула, чтоКроме того, добавила она, благодаря сокращению улеводов в ежедневном меню пропадают отеки, улучшается цвет кожи, уменьшается целлюлит, а ноги реже распухают к вечеру.Врач обратила внимание, что исключение большого количества углеводов помогает улучшить умственные способности.Максимально эффективно организм способен работать только при отсутствии избытка углеводов, постулировала эксперт.Устинова уточнила, что сокращению подлежать прежде всего быстрые или простые углеводы – добавленный сахар, рафинированное зерно, белая пшеничная мука.По словам специалиста, в рационе нужно отддавать предпочтение сложным углеводам, которые долго перевариваются и поддерживают стабильный уровень энергии, не вызывают всплесков глюкозы и инсулина в крови. Такими полезными углеводами являются являются резистентный крахмал и пищевые волокна, ими обычно богаты несладкие продукты – цельнозерновой хлеб и макароны, цельные крупы, овощи, зеленые бананы и так далее.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка есть немытые сухофрукты довела жительницу Калининградской области до заражения гепатитом А.

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