Врач Устинова: сокращение углеводов помогает похудеть и улучшить умственные способности
Сокращение углеводов помогает добиться похудения. Этот и другие эффекты отказа от углеводов назвала терапевт, диетолог Елена Устинова.
Врач Устинова посоветовала стремиться к сокращению объема углеводов в повседневном рационе. Такая привычка помогает похудеть, заявила медик в разговоре с «Газетой.Ru».
Елена Устинова подчеркнула, что
«Главным фактором снижения веса является уменьшение объема углеводов».
Кроме того, добавила она, благодаря сокращению улеводов в ежедневном меню пропадают отеки, улучшается цвет кожи, уменьшается целлюлит, а ноги реже распухают к вечеру.
Врач обратила внимание, что исключение большого количества углеводов помогает улучшить умственные способности.
«На фоне снижения количества углеводов улучшается работа мышц, у человека развивается креативное мышление», - сказала специалист.
Максимально эффективно организм способен работать только при отсутствии избытка углеводов, постулировала эксперт.
Устинова уточнила, что сокращению подлежать прежде всего быстрые или простые углеводы – добавленный сахар, рафинированное зерно, белая пшеничная мука.
«Отказ от кристаллического сахара, который обильно добавляют в напитки и выпечку, принесет только положительные изменения», - заявила медик.
По словам специалиста, в рационе нужно отддавать предпочтение сложным углеводам, которые долго перевариваются и поддерживают стабильный уровень энергии, не вызывают всплесков глюкозы и инсулина в крови. Такими полезными углеводами являются являются резистентный крахмал и пищевые волокна, ими обычно богаты несладкие продукты – цельнозерновой хлеб и макароны, цельные крупы, овощи, зеленые бананы и так далее.
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