Геморрой или рак кишечника? Врач назвал 3 отличия схожих по симптомам заболеваний

Врач Басанов назвал 3 отличия схожих по своим симптомам заболеваний колоректального рака и геморроя, об этом сообщила «Газета.Ru».Вот на что советует обращать внимание медик.Басанов отметил, что при раке прямой кишки выделяемая из ректальной области кровь обычно темная или же она смешивается со стулом, образуя однородно бурую массу – признак того, что происходящее кровотечение является внутренним.Кровь при геморрое имеет ярко-красный оттенок, выделяется без смешивания со стулом (даже если появляется во время дефекации, видна на нем отдельными каплями).По словам врача, возникновение зуда или жжения характерно для геморроя. Помимо них, в области ануса ощущаются боли, особенно при обострении. При раке кишечника дефекация не бывает болезненной.Такие изменения в работе организма свойственны раку. Они могут принимать форму хронического запора или наоборот, не свойственной человеку диареи. Кроме того, может происходить необъяснимая потеря веса, возникает общая слабость, появляются симптомы анемии (например, бледность или головокружение). Если при геморрое болит в области ануса, то при колоректальном раке человек может жаловаться на постоянный дискомфорт в животе.Онколог Басанов подчеркнул , что при появлении симптомов, свойственных обоим заболеваниям, очень важно обращаться к врачу, не откладывая времени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения с организмом бывают признаками рака на ранней стадии

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