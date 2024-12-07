Дерматовенеролог Абрамова: причиной прыщей на лице могут быть живущие в подушках паразиты

«В матрасах, подушках и одеялах размножаются невидимые глазу паразиты и бактерии»,- заявила специаист в комментарии « Ленте.ру ».

«Также на постельном белье, одеялах, подушках, матрасах, особенно при отсутствии регулярной замены и чистки размножается плесень (при повышенной влажности)… от нее можно избавиться только одним путем — выбросив все, на чем она появилась», - дополнительно предостерега эксперт.

Дерматовенеролог Абрамова сообщила, что причиной прыщей на лице могут быть живущие в подушках паразиты – например, клещи.Абрамова добавила, что прыщи и другие проблемы с кожей лица (нередки и тела) возникают как проявление реакций организма на выделяемые ими вещества. Таким образом невидимые клещи и другие паразиты, скрывающиеся в постельных принадлежностях, могут становиться провокаторами болезней дыхательных путей, аллергий.Ксения Абрамова подчеркнула: чтобы минимизировать вред, наносимых микроорганизмами в постели, необходимо поддерживать чистоту и соблюдать личную гигиену. Периодически спальное место нужно чистить и проветривать. Также эксперт порекомендовала не носить дома ту же одежду, что и на улице, и не садиться в ней на кровать. Не стоит разрешать ложиться на постель и домашним животным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что представляет собой сонный паралич , на который стали чаще жаловаться россияне.

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