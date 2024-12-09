Доктор Малышева связала проблему запоров с употреблением воды

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стакан воды в руках

Елена Малышева посоветовала россиянам следить за тем, как они пьют воду.

Ведущая программ о здоровье, доктор медицинских наук Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов рассказали о широком распространении среди россиян такой проблемы как запор. Доктор Малышева связала проблему запоров с употреблением воды: она отметила, что животные пьют воду при любой выпавшей им возможности, тогда как люди перестали это делать.

«Из-за недостаточного количества жидкости у людей появились запоры», - подчеркнула врач.

Малышева и Коновалов постулировали, что за день можно выпивать до десяти стаканов воды.

Чем опасны запоры? Повторяющиеся или длительные запоры могут приводить к осложнения в виде колита, рефлюкса, заболеваний печени и желчевыводящих путей, а также проблем с прямой кишкой (могут возникать геморрой, проктиты, трещины, выпадение кишки). Одним из самых опасных осложнений является рак прямой и толстой кишки.

Запор может говорить о другом заболевании. Запору могут быть как самостоятельной проблемой, так и возникать в качестве симптома основного заболевания. Подверженность запору возникает при эндокринных и метаболических нарушениях, неврологических заболеваниях, психических расстройствах и деменции, повышенной уровне сахара в крови.

Признаки нехватки воды в организме:
  • Вялость, усталость, отсутствие тонуса;
  • Головная боль;
  • Плохая концентрация, ухудшение умственной работы;
  • Повышенный аппетит.
  • Сухость в глазах, сухость слизистых;
  • Проблемы с кожей;
  • Учащенное сердцебиение;
  • Боль в суставах и спине;
  • Подавленное настроение, раздражительность.
Ранее портал MedikForum.ru писал о ряде заболеваний, на которые может указывать запор.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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Теги : питье воды, запоры, Елена Малышева