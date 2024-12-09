«Из-за недостаточного количества жидкости у людей появились запоры», - подчеркнула врач.

Вялость, усталость, отсутствие тонуса;

Головная боль;

Плохая концентрация, ухудшение умственной работы;

Повышенный аппетит.

Сухость в глазах, сухость слизистых;

Проблемы с кожей;

Учащенное сердцебиение;

Боль в суставах и спине;

Подавленное настроение, раздражительность.

Ведущая программ о здоровье, доктор медицинских наук Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов рассказали о широком распространении среди россиян такой проблемы как запор. Доктор Малышева связала проблему запоров с употреблением воды: она отметила, что животные пьют воду при любой выпавшей им возможности, тогда как люди перестали это делать.Малышева и Коновалов постулировали, что за день можно выпивать до десяти стаканов воды.Повторяющиеся или длительные запоры могут приводить к осложнения в виде колита, рефлюкса, заболеваний печени и желчевыводящих путей, а также проблем с прямой кишкой (могут возникать геморрой, проктиты, трещины, выпадение кишки). Одним из самых опасных осложнений является рак прямой и толстой кишки.Запору могут быть как самостоятельной проблемой, так и возникать в качестве симптома основного заболевания. Подверженность запору возникает при эндокринных и метаболических нарушениях, неврологических заболеваниях, психических расстройствах и деменции, повышенной уровне сахара в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о ряде заболеваний, на которые может указывать запор

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