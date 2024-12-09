Врач Тананакина: зуд в области гениталий может быть неожиданным признаком диабета

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зуд в паху

Сахарный диабет способен проявляться неспецифическими и неожиданными для многих симптомами, предупредила врач-эндокринолог.

Врач Наталия Тананакина посоветовала россиянам помнить, что сахарный диабет после своего возникновения долгое время развивается «тихо», то есть, его симптомы оказываются «размытыми», нетипичными. Нередко они «маскируются» под банальное переутомление и не вызывают сильной тревоги.

Тананакина обратила внимание, что при диабете больные начинают чаще пить и мочиться – важно не упустить эти признаки из вида, понять, что потребность в воде и мочеиспускании возросла не из-за каких-то временных факторов.

«Постоянная жажда — один из самых ранних признаков диабета. При повышении уровня глюкозы в крови организм нуждается в большем количестве жидкости, чтобы разбавить избыток сахара. Это первый признак, из которого вытекает второй — частое мочеиспускание: организм пытается избавиться от избыточной глюкозы и почки вынуждены фильтровать ее через мочу», - рассказала эндокринолог «Газете.Ru».

Эксперт добавила, что признаки диабета могут быть неожиданными для многих. Например, указывать на него может зуд в области гениталий. Тананакина объяснила, что такой симптом возникает в связи с повышением уровня сахара, создающего благоприятную среду для микробов и грибков – провокаторов зуда и раздражения.

«Даже тщательная гигиена не всегда помогает, так как основная причина — это содержание глюкозы, выводимой с мочой», - сообщила специалист.

Другие возможные признаки диабета:
  • Неожиданная потеря веса;
  • Проблемы с заживлением поврежденной кожи (ранок, порезов, ссадин);
  • Склонность кожи к различным высыпаниям, воспалительным процессам;
  • Постоянная усталость (снижение тонуса и работоспособности, нехватка сил на выполнение дел);
  • Зрительные нарушения (размытость картинки или ощущение «тумана» перед глазами).
Тананакина добавила, что каждый из названных признаков в отдельности не является однозначным подтверждением диабета, однако их сочетание – это серьезный повод обратиться к врачу и выполнить необходимые обследования.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возникающие без причин мурашки на коже могут быть тревожным признаком возможных неврологических патологий.

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Наталия Тананакина
Наталия Тананакина
Здоровье
врач-эндокринолог
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