Врач Тананакина: зуд в области гениталий может быть неожиданным признаком диабета

«Постоянная жажда — один из самых ранних признаков диабета. При повышении уровня глюкозы в крови организм нуждается в большем количестве жидкости, чтобы разбавить избыток сахара. Это первый признак, из которого вытекает второй — частое мочеиспускание: организм пытается избавиться от избыточной глюкозы и почки вынуждены фильтровать ее через мочу», - рассказала эндокринолог « Газете.Ru ».

«Даже тщательная гигиена не всегда помогает, так как основная причина — это содержание глюкозы, выводимой с мочой», - сообщила специалист.

Неожиданная потеря веса;

Проблемы с заживлением поврежденной кожи (ранок, порезов, ссадин);

Склонность кожи к различным высыпаниям, воспалительным процессам;

Постоянная усталость (снижение тонуса и работоспособности, нехватка сил на выполнение дел);

Зрительные нарушения (размытость картинки или ощущение «тумана» перед глазами).

Врач Наталия Тананакина посоветовала россиянам помнить, что сахарный диабет после своего возникновения долгое время развивается «тихо», то есть, его симптомы оказываются «размытыми», нетипичными. Нередко они «маскируются» под банальное переутомление и не вызывают сильной тревоги.Тананакина обратила внимание, что при диабете больные начинают чаще пить и мочиться – важно не упустить эти признаки из вида, понять, что потребность в воде и мочеиспускании возросла не из-за каких-то временных факторов.Эксперт добавила, что признаки диабета могут быть неожиданными для многих. Например, указывать на него может зуд в области гениталий. Тананакина объяснила, что такой симптом возникает в связи с повышением уровня сахара, создающего благоприятную среду для микробов и грибков – провокаторов зуда и раздражения.Другие возможные признаки диабета:Тананакина добавила, что каждый из названных признаков в отдельности не является однозначным подтверждением диабета, однако их сочетание – это серьезный повод обратиться к врачу и выполнить необходимые обследования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возникающие без причин мурашки на коже могут быть тревожным признаком возможных неврологических патологий

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