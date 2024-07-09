Врач Тананакина: женщины могут без вреда для здоровья съедать несколько ложек сахара в день

«Обычно рекомендуется ограничивать потребление добавленного сахара до определенного уровня в день, например, не более 6 чайных ложек сахара для женщин», - сообщила медик.

«Однако важно учитывать, что печенье и другие сладости часто содержат не только добавленный сахар, но и другие виды сахаров и углеводов, которые могут влиять на общее потребление сахара», - обратила внимание врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Врач Тананакина рассказала РИАМО, что женщины могут без вреда для здоровья съедать несколько ложек сахара в день.Специалист отметила, что многие взрослые и дети сегодня склонны злоупотреблять сахаром. Они пьют подслащенный чай и кофе, газированные напитки, а также употребляют содержащие сахар продукты готового производства. Добавленный сахар присутствует не только в десертных изделиях, но и продуктах, не относящихся к сладостям – соусах, молочных изделиях, консервах.Она напомнила, что мужчины могут съедать до 36 граммов сахара в день.Эксперт добавила, что при употреблении сахара следует учитывать уровень повседневной физической активности, индивидуальных особенностей, наличие хронических заболеваний. Иногда сахар необходимо минимизировать вплоть до исключения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Ольга Бокерия назвала шоколад в списке самых полезных для сердечно-сосудистой системы продуктов

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