Врач Насыртдинова: сильную потливость могут вызывать эндокринные или онкологические заболевания

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повышенная потливость

Повышенная потливость или гипергидроз может возникать на фоне разных нарушений и заболеваний, сообщила эксперт.

Уфимский медик, главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова рассказала о том, какие заболевания могут вызывать сильную потливость.

«Сильное потоотделение, или гипергидроз, может быть симптомом различных заболеваний и состояний», - отметила врач в комментарии UfaTime.ru.

В частности, уточнила Насыртдинова, в случае усиления потоотделения можно заподозрить развитие эндокринных патологий, при которых происходят специфические гормональные изменения.
  • Конкретно с появлением этой проблемы бывают связаны гипертиреоз (повышенная активность щитовидной железы с чрезмерной выработкой ее гормонов), сахарный диабет, синдром Иценко-Кушинга, патологии надпочечников.
Кроме того, фактором сильной потливости могут оказаться неврологические заболевания.
  • Например, активизацию потоотделения вызывают невропатия (повреждение нервов) или инсульт.
Многим известно, что люди усиленно потеют при инфекционных заболеваниях – простуде, гриппе и других ОРВИ, добавила Насыртдинова. Врач обратила внимание, что к этой группе болезней относится и туберкулез.
  • Одним из симптомов туберкулеза является ночная потливость.
Сильную потливость могут вызывать и онкологические заболевания.
  • При развитии лимфомы и некоторых видов злокачественных опухолей наблюдается повышенное ночное потоотделение. Также потливостью могут проявляться рак простаты или почки.
Дополнительно врач отметила, что люди сильнее потеют, когда имеется ожирение или развиваются метаболические нарушения, тревожные расстройства. Также выраженной потливостью сопровождаются процессы гормональной перестройки организма на разных этапах жизни – в период полового созревания или при старении, у женщин – при возникновении менопаузы.

Насыртдинова посоветовала в случаях сильной потливости, которой не было раньше, или необычной потливости, возникающей внезапно или по ночам, обращаться к врачу, консультироваться или проходить обследования.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что по тем участкам  тела, на которых выступает сильный пот, можно выявить разные проблемы со здоровьем– об этом рассказал врач Андрей Галкин.

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Теги : потливость, признаки болезней, Алия Насыртдинова
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