Врач Насыртдинова: сильную потливость могут вызывать эндокринные или онкологические заболевания
Повышенная потливость или гипергидроз может возникать на фоне разных нарушений и заболеваний, сообщила эксперт.
Уфимский медик, главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова рассказала о том, какие заболевания могут вызывать сильную потливость.
«Сильное потоотделение, или гипергидроз, может быть симптомом различных заболеваний и состояний», - отметила врач в комментарии UfaTime.ru.
В частности, уточнила Насыртдинова, в случае усиления потоотделения можно заподозрить развитие эндокринных патологий, при которых происходят специфические гормональные изменения.
- Конкретно с появлением этой проблемы бывают связаны гипертиреоз (повышенная активность щитовидной железы с чрезмерной выработкой ее гормонов), сахарный диабет, синдром Иценко-Кушинга, патологии надпочечников.
- Например, активизацию потоотделения вызывают невропатия (повреждение нервов) или инсульт.
- Одним из симптомов туберкулеза является ночная потливость.
- При развитии лимфомы и некоторых видов злокачественных опухолей наблюдается повышенное ночное потоотделение. Также потливостью могут проявляться рак простаты или почки.
Насыртдинова посоветовала в случаях сильной потливости, которой не было раньше, или необычной потливости, возникающей внезапно или по ночам, обращаться к врачу, консультироваться или проходить обследования.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что по тем участкам тела, на которых выступает сильный пот, можно выявить разные проблемы со здоровьем– об этом рассказал врач Андрей Галкин.
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