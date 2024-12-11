Врач Насыртдинова: сильную потливость могут вызывать эндокринные или онкологические заболевания

«Сильное потоотделение, или гипергидроз, может быть симптомом различных заболеваний и состояний», - отметила врач в комментарии UfaTime.ru.

Конкретно с появлением этой проблемы бывают связаны гипертиреоз (повышенная активность щитовидной железы с чрезмерной выработкой ее гормонов), сахарный диабет, синдром Иценко-Кушинга, патологии надпочечников.

Например, активизацию потоотделения вызывают невропатия (повреждение нервов) или инсульт.

Одним из симптомов туберкулеза является ночная потливость.

При развитии лимфомы и некоторых видов злокачественных опухолей наблюдается повышенное ночное потоотделение. Также потливостью могут проявляться рак простаты или почки.

Уфимский медик, главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова рассказала о том, какие заболевания могут вызывать сильную потливость.В частности, уточнила Насыртдинова, в случае усиления потоотделения можно заподозрить развитие, при которых происходят специфические гормональные изменения.Кроме того, фактором сильной потливости могут оказатьсяя.Многим известно, что люди усиленно потеют при– простуде, гриппе и других ОРВИ, добавила Насыртдинова. Врач обратила внимание, что к этой группе болезней относится и туберкулез.Сильную потливость могут вызывать иДополнительно врач отметила, что люди сильнее потеют, когда имеется ожирение или развиваются метаболические нарушения, тревожные расстройства. Также выраженной потливостью сопровождаются процессы гормональной перестройки организма на разных этапах жизни – в период полового созревания или при старении, у женщин – при возникновении менопаузы.Насыртдинова посоветовала в случаях сильной потливости, которой не было раньше, или необычной потливости, возникающей внезапно или по ночам, обращаться к врачу, консультироваться или проходить обследования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что по тем участкам тела, на которых выступает сильный пот, можно выявить разные проблемы со здоровьем – об этом рассказал врач Андрей Галкин.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.