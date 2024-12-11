Может вести к гибели человека: кардиолог указал на признаки обширного инфаркта

239 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/young-man-feeling-sick-holding-his-chest-pain-while-drinking-tea-living-room_26343755.htm#query=heartburn&position=2&from_view=search&track=sph
боль в груди

Кардиолог Егор Новиков: при обширном инфаркте происходит значительное повреждение мышцы сердца.

Кардиолог Новиков напомнил, что при обширном инфаркте миокарда в сердечной мышце возникает некроз, спровоцированный недостатком кровоснабжения. Чаще всего такую проблему с поступлением крови вызывает закупорка тромбом питающих сердце артерий.

«Обширный инфаркт может привести практически к мгновенной гибели человека», - отмети кардиолог в комментарии aif.ru.

Новиков указал на признаки этой опасной сердечной патологии.
  • Боль в области груди: острая, сжимающая или давящая, отдающая в плечо, руку, шею, челюсть или спину;
  • Одышка: может возникать даже в совершенно спокойном состоянии, а также на фоне усиления нагрузок, волнения и стресса;
  • Потливость: тело может быстро покрыться обильным потом практически полностью;
  • Тошнота или рвота;
  • Сильная слабость: человек не может стоять на ногах, ощущает головокружение или обморочное состояние.
Кто рискует пострадать от обширного инфаркта? По словам кардиолога Новикова, прежде всего ему подвержены люди с ожирением, курильщики, диабетики, люди с недиагностированными сердечно-сосудистыми хроническими нарушениями.

Как помочь человеку с инфарктом? Кардиолог подчеркнул, что пострадавший должен как можно быстрее получить профессиональную медпомощь.

«Вызвать врача человеку надо в максимально короткие сроки».

Что можно сделать, пока врачей нет:
  • Принять кроверазжижающий препарат из числа популярных.
  • Насколько возможно, успокоиться, сесть в удобном положении;
  • Не совершать резких телодвижений;
  • Избегать нагрузок.
Если человек перенес ухудшение без вызова скорой помощи и вновь почувствовал нормализацию своего состояния, ему все равно нужно записаться на прием к врачу, сообщить о пережитых недомоганиях и обследоваться, констатировал кардиолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой бывает головная боль при развитии рака мозга.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Егор Новиков
Егор Новиков
Здоровье
врач-кардиолог
Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Новиков: ощущение удушья и панические атаки могут указывать на кардионевроз
Кардиолог Новиков перечислил губительные для сердца привычки
Кардиолог Видяскин назвал стойкую боль за грудиной классическим симптомом инфаркта
Теги : признаки инфаркта, обращение к врачам, Егор Новиков
Врач Гайдина рассказала, когда термобелье может стать опасным для мужчин
Врач Агапкин: творог полезен для избавления от «плохого» холестерина
Диетолог Кабанов: бояться пальмового масла в конфетах не нужно