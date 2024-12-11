Может вести к гибели человека: кардиолог указал на признаки обширного инфаркта

«Обширный инфаркт может привести практически к мгновенной гибели человека», - отмети кардиолог в комментарии aif.ru

Боль в области груди: острая, сжимающая или давящая, отдающая в плечо, руку, шею, челюсть или спину;

Одышка: может возникать даже в совершенно спокойном состоянии, а также на фоне усиления нагрузок, волнения и стресса;

Потливость: тело может быстро покрыться обильным потом практически полностью;

Тошнота или рвота;

Сильная слабость: человек не может стоять на ногах, ощущает головокружение или обморочное состояние.

«Вызвать врача человеку надо в максимально короткие сроки».

Принять кроверазжижающий препарат из числа популярных.

Насколько возможно, успокоиться, сесть в удобном положении;

Не совершать резких телодвижений;

Избегать нагрузок.

Кардиолог Новиков напомнил, что при обширном инфаркте миокарда в сердечной мышце возникает некроз, спровоцированный недостатком кровоснабжения. Чаще всего такую проблему с поступлением крови вызывает закупорка тромбом питающих сердце артерий.Новиков указал на признаки этой опасной сердечной патологии.По словам кардиолога Новикова, прежде всего ему подвержены люди с ожирением, курильщики, диабетики, люди с недиагностированными сердечно-сосудистыми хроническими нарушениями.Кардиолог подчеркнул, что пострадавший должен как можно быстрее получить профессиональную медпомощь.Что можно сделать, пока врачей нет:Если человек перенес ухудшение без вызова скорой помощи и вновь почувствовал нормализацию своего состояния, ему все равно нужно записаться на прием к врачу, сообщить о пережитых недомоганиях и обследоваться, констатировал кардиолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой бывает головная боль при развитии рака мозга

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