Может вести к гибели человека: кардиолог указал на признаки обширного инфаркта
Кардиолог Егор Новиков: при обширном инфаркте происходит значительное повреждение мышцы сердца.
Кардиолог Новиков напомнил, что при обширном инфаркте миокарда в сердечной мышце возникает некроз, спровоцированный недостатком кровоснабжения. Чаще всего такую проблему с поступлением крови вызывает закупорка тромбом питающих сердце артерий.
«Обширный инфаркт может привести практически к мгновенной гибели человека», - отмети кардиолог в комментарии aif.ru.
Новиков указал на признаки этой опасной сердечной патологии.
- Боль в области груди: острая, сжимающая или давящая, отдающая в плечо, руку, шею, челюсть или спину;
- Одышка: может возникать даже в совершенно спокойном состоянии, а также на фоне усиления нагрузок, волнения и стресса;
- Потливость: тело может быстро покрыться обильным потом практически полностью;
- Тошнота или рвота;
- Сильная слабость: человек не может стоять на ногах, ощущает головокружение или обморочное состояние.
Как помочь человеку с инфарктом? Кардиолог подчеркнул, что пострадавший должен как можно быстрее получить профессиональную медпомощь.
«Вызвать врача человеку надо в максимально короткие сроки».
Что можно сделать, пока врачей нет:
- Принять кроверазжижающий препарат из числа популярных.
- Насколько возможно, успокоиться, сесть в удобном положении;
- Не совершать резких телодвижений;
- Избегать нагрузок.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Егор Новиков
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врач-кардиолог
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