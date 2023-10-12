Кардиолог Новиков: ощущение удушья и панические атаки могут указывать на кардионевроз
Кардиолог Егор Новиков: кардионевроз может развиваться в связи со стрессом или психологическими переживаниями.
Кардиолог Новиков сообщил, что у людей с кардиневрозом начинают одновременно давать сбои нервная система и сердце. Часто он возникает у тех, кто плохо справляется со стрессом, восприимчивых и мнительных. Также кардионервозу бывают подвержены люди со слабым сердцем.
«Кардионевроз связан с нарушением функций работы сердца и нервной системы, в большинстве случаев недуг возникает из-за длительного стресса, тревоги, психологических переживаний или нервных расстройств», - рассказал Новиков «АиФ».
Кардиолог добавил ощущение удушья и панические атаки могут указывать на имеющийся у человека кардионевроз, и назвал другие его симптомы.
- Острая сжимающая или жгучая боль в груди.
- Аритмия, при которой пульс становится очень быстрым.
- Проблемы с дыханием.
- Головокружение, потеря контроля над телом.
- Резкая слабость.
- Повышенная раздражительность, гипервозбудимость.
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Егор Новиков
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врач-кардиолог
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