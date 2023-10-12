Кардиолог Новиков: ощущение удушья и панические атаки могут указывать на кардионевроз

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боль в груди

Кардиолог Егор Новиков: кардионевроз может развиваться в связи со стрессом или психологическими переживаниями.

Кардиолог Новиков сообщил, что у людей с кардиневрозом начинают одновременно давать сбои нервная система и сердце. Часто он возникает у тех, кто плохо справляется со стрессом, восприимчивых и мнительных. Также кардионервозу бывают подвержены люди со слабым сердцем.

«Кардионевроз связан с нарушением функций работы сердца и нервной системы, в большинстве случаев недуг возникает из-за длительного стресса, тревоги, психологических переживаний или нервных расстройств», - рассказал Новиков «АиФ».

Кардиолог добавил ощущение удушья и панические атаки могут указывать на имеющийся у человека кардионевроз, и назвал другие его симптомы.
  • Острая сжимающая или жгучая боль в груди.
  • Аритмия, при которой пульс становится очень быстрым.
  • Проблемы с дыханием.
  • Головокружение, потеря контроля над телом.
  • Резкая слабость.
  • Повышенная раздражительность, гипервозбудимость.
Врач подчеркнул, что состояние кардионервоза требует наблюдения у кардиолога и лечения. Без должной терапии он может привести к тому, что возникнет хроническое заболевание сердца.

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Егор Новиков
Егор Новиков
Здоровье
врач-кардиолог
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