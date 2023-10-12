Кардиолог Новиков: ощущение удушья и панические атаки могут указывать на кардионевроз

«Кардионевроз связан с нарушением функций работы сердца и нервной системы, в большинстве случаев недуг возникает из-за длительного стресса, тревоги, психологических переживаний или нервных расстройств», - рассказал Новиков «АиФ».

Острая сжимающая или жгучая боль в груди.

Аритмия, при которой пульс становится очень быстрым.

Проблемы с дыханием.

Головокружение, потеря контроля над телом.

Резкая слабость.

Повышенная раздражительность, гипервозбудимость.

Кардиолог Новиков сообщил, что у людей с кардиневрозом начинают одновременно давать сбои нервная система и сердце. Часто он возникает у тех, кто плохо справляется со стрессом, восприимчивых и мнительных. Также кардионервозу бывают подвержены люди со слабым сердцем.Кардиолог добавил ощущение удушья и панические атаки могут указывать на имеющийся у человека кардионевроз, и назвал другие его симптомы.Врач подчеркнул, что состояние кардионервоза требует наблюдения у кардиолога и лечения. Без должной терапии он может привести к тому, что возникнет хроническое заболевание сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пшенная каша может быть полезной для защиты организма от болезней сердца.

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